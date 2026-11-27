interview

Alors que plusieurs pays européens envisagent des partenariats migratoires avec Kigali, la ministre congolaise des Affaires étrangères appelle estime que le choix du Rwanda soulève des interrogations dans la région.

La RDC dénonce les futurs hubs de retour européens au Rwanda. Ces centres sont destinés à accueillir des personnes migrantes dont la demande d'asile a été déboutées dans l'un des cinq pays de l'UE intéressé par ce projet: l'Allemagne, l'Autriche, le Danemark, la Grèce et les Pays-Bas.

Pour Kinshasa, il est incohérent que l'UE renforce les autorités rwandaises tout en condamnant leur rôle dans le conflit de l'est congolais. Nous avons interrogé la cheffe de la diplomatie congolaise à ce sujet, Therese Kayikwamba.

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DW: Plusieurs pays européens, dont l'Allemagne, l'Autriche, le Danemark, la Grèce et les Pays-Bas, discutent actuellement avec le Rwanda de la création de centres destinés à accueillir des migrants déboutés du droit d'asile. À ce stade, aucun accord n'a encore été signé. Dans un contexte marqué par de fortes tensions entre Kinshasa et Kigali et par les préoccupations exprimées par la RDC concernant la sécurité dans l'est du pays, comment interprétez-vous la volonté de plusieurs partenaires européens de faire du Rwanda un partenaire migratoire privilégié ?

Therese Kayikwamba : Parmi les cinq pays que vous avez cités, deux siègent actuellement comme membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations unies et ont voté la résolution 2773. L'un d'eux est également membre du Conseil des droits de l'homme et a soutenu la résolution créant une commission d'enquête indépendante sur les violations massives des droits humains et du droit international humanitaire dans l'est de la RDC.

Un autre s'apprête à intégrer le Conseil de sécurité. Il existe donc tout un ensemble de décisions prises dans des instances multilatérales qui mettent en évidence, selon nous, des éléments probants concernant le rôle du Rwanda dans la crise qui affecte la région des Grands Lacs.

Nous gardons également à l'esprit les conséquences humanitaires du conflit. Des centaines de milliers de civils congolais ont été contraints de fuir, notamment lors de l'offensive sur Uvira. Il faut aussi rappeler qu'environ 192 000 réfugiés rwandais vivent encore aujourd'hui en République démocratique du Congo. Dans ce contexte, nous ne considérons pas que le tableau soit particulièrement rassurant.

Avec ces cinq pays, comme avec l'Union européenne, nous entretenons d'excellentes relations. C'est précisément dans cet esprit de dialogue que nous souhaitons souligner ce qui nous apparaît comme une contradiction entre les objectifs affichés de ces partenariats et les réalités observées sur le terrain. Nous estimons également que ce type d'initiative risque d'envoyer un message problématique, non seulement à la RDC, mais aussi à d'autres pays.

DW: Pourtant, Madame la Ministre, la RDC a elle-même accueilli, en avril dernier, un premier groupe de migrants expulsés des États-Unis. Quelle différence fondamentale établissez-vous entre cette expérience congolaise et le projet actuellement envisagé par le Rwanda ?

Therese Kayikwamba : La différence essentielle tient d'abord au caractère du dispositif. Dans le cas de la RDC, il ne s'agissait pas d'une intégration définitive de ces personnes dans la société congolaise. C'était un arrangement temporaire, une solution transitoire. D'ailleurs, ces migrants sont ensuite retournés dans leurs pays d'origine.

Le projet actuellement évoqué pour le Rwanda, tel qu'il a été présenté jusqu'à présent, repose davantage sur une installation durable, voire permanente, des personnes concernées. Sa nature est donc différente puisqu'il s'inscrit dans le long terme.

Il y a également la question du choix du partenaire. Je comprends que les flux migratoires exercent aujourd'hui une pression croissante sur de nombreux gouvernements et sur leurs opinions publiques. Je comprends aussi la volonté de trouver des solutions durables.

Mais cela n'exonère pas de la nécessité d'exercer ce que l'on appelle en anglais une due diligence, c'est-à-dire un devoir de vigilance. Avant de conclure ce type de partenariat, il est important d'examiner attentivement le profil et le contexte du pays choisi pour le mettre en oeuvre. C'est précisément la question que nous soulevons à propos du Rwanda.