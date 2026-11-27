Alors que le Club Africain prépare son rendez-vous continental face au Zamalek au Caire, ses supporters ont donné une autre dimension à leur déplacement en Égypte. Au lendemain du terrible drame survenu sur la route périphérique, dans le secteur d'Al-Warraq, plusieurs supporters clubistes ont répondu à l'appel à la solidarité en se mobilisant pour donner leur sang aux blessés.

L'accident, provoqué par l'incendie d'un camion-citerne transportant des produits pétroliers, qui s'est propagé à plusieurs véhicules, a plongé l'Égypte dans le deuil. Selon le ministère égyptien de la Santé, le bilan fait état de 31 morts et de 21 blessés. Une tragédie qui a suscité une vague de solidarité à travers le pays.

L'initiative, relayée notamment par l'association des supporters du Club Africain à Lyon, a rapidement trouvé un écho auprès des fans tunisiens présents dans la capitale égyptienne. Plusieurs d'entre eux ont ainsi manifesté leur engagement en participant à cette opération de don de sang, apportant un soutien concret aux victimes de ce drame.

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Ce geste n'est pas passé inaperçu auprès des autorités égyptiennes. Dans une publication officielle, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Joher Nabil, a tenu à adresser ses remerciements et sa reconnaissance aux supporters du Club Africain pour leur initiative humanitaire et leur solidarité envers les blessés de l'accident d'Al-Warraq.

Au-delà de la compétition et de l'enjeu sportif de la confrontation face au Zamalek, les supporters clubistes ont ainsi rappelé que le football ne se résume pas aux résultats et aux rivalités. À des milliers de kilomètres de Tunis, leur geste a porté un message d'humanité et de fraternité, donnant à ce déplacement une portée qui dépasse largement le cadre des terrains.