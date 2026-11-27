Le ministre de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche maritime a appelé à accélérer le versement des indemnisations approuvées dans les meilleurs délais, afin de permettre aux agriculteurs sinistrés de bénéficier de leurs droits et de surmonter les difficultés engendrées par les catastrophes naturelles.

Cet appel a été lancé jeudi 26 novembre 2026, lors de la troisième réunion de l'année 2026 de la Commission nationale des catastrophes naturelles, consacrée au renforcement de la résilience des agriculteurs et de leur capacité à faire face aux changements climatiques durant la campagne agricole 2026-2027.

Les travaux de cette réunion ont porté sur plusieurs questions, notamment le suivi des interventions du Fonds des catastrophes naturelles, l'avancement du traitement des dossiers d'indemnisation et les préparatifs de la nouvelle saison agricole.

L'ordre du jour a notamment concerné l'examen des derniers dossiers éligibles aux indemnisations au titre de la campagne 2023-2024, le suivi des préparatifs pour l'ouverture des souscriptions au Fonds des catastrophes naturelles pour la campagne 2026-2027, ainsi que le dépôt des dossiers d'indemnisation relatifs à la campagne 2025-2026.