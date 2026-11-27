Le ministère de la Santé a achevé la dernière tranche du projet d'aménagement du service de neurologie de l'Institut national Mongi Ben Hmida des maladies neurologiques, pour un coût global de 6,8 millions de dinars.

À cette occasion, le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, a annoncé jeudi 26 novembre 2026 que l'établissement avait été reconnu comme centre avancé de traitement des accidents vasculaires cérébraux (AVC) par l'Organisation Mondiale de l'AVC (World Stroke Organization).

L'institut a également obtenu le prix Diamant (Diamond Award), une distinction qui récompense la qualité des soins prodigués aux patients par son équipe médicale.

Le service de neurologie comprend deux unités d'hospitalisation, l'une réservée aux femmes et l'autre aux hommes, ainsi qu'un hôpital de jour.

Il est également doté d'une unité spécialisée et équipée de technologies avancées pour assurer une prise en charge plus rapide et plus précise des patients victimes d'un AVC, ainsi que leur suivi dès les premières heures suivant l'accident.