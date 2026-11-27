Le ministère de l'Équipement et de l'Habitat a annoncé la fermeture temporaire de la route nationale n°1 (RN1), au niveau de Jebel Jelloud, les vendredi 27 et samedi 28 novembre 2026, de 22h à 5h du matin.

Cette mesure intervient dans le cadre de la poursuite des travaux d'élargissement de l'entrée sud de la capitale, au titre de la première tranche du projet. La fermeture concerne le tronçon situé entre l'intersection de l'avenue Belle Vue et le croisement entre la RN1 et la route régionale n°34, à proximité de la station-service OLA Energy, à Jebel Jelloud.

Des itinéraires alternatifs pour les automobilistes

Le ministère a précisé les itinéraires de déviation à emprunter durant les horaires de fermeture. Les automobilistes en provenance du centre-ville de Tunis et se dirigeant vers Ben Arous pourront passer par l'avenue Belle Vue, puis par l'avenue du 15-Octobre.

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Pour ceux qui circulent de Ben Arous vers le centre de la capitale, le trajet alternatif passera par les rues 9061 et 9042, dans le quartier de Jebel Jelloud, avant de rejoindre l'avenue du 15-Octobre en direction de Bab Alioua.

Le ministère appelle les usagers de la route à respecter la signalisation mise en place et les dispositions provisoires de circulation, notamment les itinéraires de déviation recommandés, afin de garantir leur sécurité et de faciliter la fluidité du trafic.