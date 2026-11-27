À Carthage comme sur le terrain, le Président de la République accorde une attention soutenue aux questions environnementales. Devant le Parlement, le ministre Habib Abid a indiqué qu'une commission de conseillers présidentiels est chargée de suivre ces dossiers, avant de présenter les principaux chantiers de son département.

Le suivi présidentiel ne se limite pas aux annonces. Intervenant devant les députés lors de l'examen du budget de son ministère pour 2027, le ministre a indiqué que cette commission veille en permanence sur les dossiers de sécurité environnementale. En deux mois, elle a tenu quatre séances de travail et entendu des responsables du ministère. Au menu figuraient les déchets et leur valorisation, l'assainissement, les oueds, le littoral, le phosphogypse et les espaces verts.

Parmi ces dossiers, celui de Gabès a connu plusieurs étapes. Une équipe d'experts chargée de proposer des solutions urgentes a ainsi remis son rapport final au chef de l'État le 13 janvier 2026. Quelques mois plus tard, le 10 août, Kaïs Saïed a assuré sur place que les unités polluantes du complexe chimique ne seraient pas remises en service, seules les unités réparées devant fonctionner.

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La même attention s'est portée sur le littoral, où le Président a multiplié les visites, souvent à l'improviste, pour constater l'état des côtes et dénoncer la pollution marine. Sur place, il est allé à la rencontre des citoyens, des pêcheurs et des riverains, qui ont été invités à lui faire part de leurs doléances au sujet des plages dégradées, de l'assainissement défaillant et des rejets industriels. Il a également sommé les institutions concernées d'appliquer la loi avec rigueur afin de préserver le domaine public maritime.

Cette démarche s'est traduite par une série de déplacements sur le littoral, au cours desquels le Chef de l'État a dénoncé les atteintes à l'environnement et appelé les institutions concernées à assumer pleinement leurs responsabilités. Il a notamment défendu le principe du « pollueur-payeur », jugé insuffisante l'action de l'agence chargée de la protection du littoral et exigé l'application de sanctions contre les pollueurs. Une position qu'il a réaffirmée à travers ses différentes visites de terrain, face à la persistance des atteintes à l'environnement marin.

Ses déplacements l'ont également conduit à Hammam-Lif et dans la banlieue sud de Tunis, régulièrement touchées par le déversement des eaux usées, ainsi qu'à Monastir, en avril 2026, à Bizerte et à Sfax. Ces tournées ont mis en évidence les problèmes de gestion des déchets, l'érosion du rivage et les effets de la pollution sur l'activité des pêcheurs.

Plus récemment, l'attention présidentielle s'est étendue à la propreté et aux forêts. Ainsi, le 6 novembre, il a exigé un ramassage régulier des déchets ménagers. Deux jours plus tard, il a participé à des plantations au Jebel Bargou, touché par les incendies de l'été dernier.

Devant le Parlement, les chantiers du ministère

Ces préoccupations se sont retrouvées au Parlement le 23 novembre, lorsque l'ARP et le Conseil national des régions et des districts ont examiné en plénière le budget 2027 de l'Environnement. Les crédits de paiement inscrits au budget de l'État atteignent 524,76 millions de dinars, en hausse de 4,9 %.

Sur le plan juridique, Habib Abid a annoncé que cinq textes législatifs et réglementaires sont à un stade avancé, notamment sur les déchets et le domaine public maritime. L'un d'eux doit permettre d'utiliser en cimenterie des combustibles tirés de déchets non dangereux.

En matière de sensibilisation, le ministre a indiqué que le programme des écoles écologiques couvre environ 420 établissements. Il a toutefois reconnu des moyens limités pour équiper les communes et entretenir les parcs, avec 3 millions de dinars pour l'ensemble des espaces verts.

Pour le littoral, il a présenté un programme de plus de 280 millions de dinars, appuyé par des financements internationaux, dont 61 millions d'euros des Pays-Bas et 25 millions d'euros de l'Allemagne. De son côté, Gabès bénéficie d'un programme de 13 millions d'euros. Plus de 50 millions de dinars devraient en outre aller à la « Ceinture verte » en 2027. Le ministère travaille également à l'aménagement d'une centaine de décharges anarchiques.

Plastique, le défi de l'application

Autre sujet de préoccupation, le plastique s'est invité dans les débats budgétaires. Le 23 novembre, les commissions des finances des deux Chambres ont examiné l'article 63 du projet de loi de finances 2027. Celui-ci vise à soumettre de nouveau les sacs biodégradables à la taxe de protection de l'environnement de 7 %, dont la loi de finances 2018 les avait exemptés. L'objectif est d'éviter qu'ils servent d'échappatoire au dispositif de réduction du plastique à usage unique.

Mais c'est surtout la position défendue par Habib Abid lors des discussions budgétaires qui permet de mesurer l'écart entre l'objectif réglementaire et sa mise en oeuvre. Sans remettre en cause la réduction du plastique, le ministre a plaidé pour une approche progressive plutôt qu'exclusivement répressive.

Il a reconnu que l'interdiction stricte des sacs plastiques se heurte encore aux réalités du commerce de détail, des marchés et des acteurs économiques. Cette position laisse entendre que, si l'interdiction existe juridiquement, sa généralisation effective n'est pas encore pour demain.

Le plastique constitue aussi une menace pour la mer. Selon le récent rapport de Greenpeace, la Tunisie y rejette environ 17 000 tonnes de déchets plastiques par an. Ce volume est inférieur à ceux du Maroc (près de 75 000 tonnes) et de l'Égypte (74 031 tonnes), mais les dégâts coûtent cher.

Pour la Tunisie, le coût annuel de l'inaction face à cette pollution est estimé à environ 400 millions de dollars, dans une fourchette allant de 170 à 560 millions. Et la facture ne tient pas entièrement compte de certains effets sur la santé, la pêche, l'agriculture et les travailleurs du secteur des déchets.

Face à de tels enjeux, la commission de conseillers présidentiels donne une traduction concrète à l'intérêt du Chef de l'État pour l'environnement. Ses quatre séances de travail en deux mois témoignent d'une attention soutenue à des dossiers particulièrement lourds. Le défi reste grand, mais cette mobilisation au sommet de l'État ouvre la voie aux avancées attendues par les citoyens.