Nous assistons, ces derniers temps, à une profusion de communiqués et d'interventions qui annoncent dans les différents secteurs de la vie économique, commerciale ou industrielle des projets et des études. La discussion du budget de l'Etat est sans doute inspirante et mobilisatrice.

Mais, parallèlement à cela, tout aussi bien au niveau gouvernemental qu'ailleurs, on est en train de dépoussiérer des dossiers pourtant bien ficelés, auxquels on a alloué un budget, mais que les responsables des secteurs concernés bloquent, ralentissent sciemment par des études sans fin, ou ignorent. Cela est quand même curieux, car le problème qui mine tous ces projets pour lesquels on a dépensé temps et argent, se résume en deux mots.

Considérant qu'il n'existe pas d'organisme assurant véritablement le suivi, dans n'importe quel ministère, Office ou autre organisme, chacun y va à sa convenance, à son rythme comme si l'on voulait tout simplement faire en sorte que ces projets ne voient jamais le jour. Et comme chaque ministre ou président-directeur général s'amène avec une nouvelle équipe, on s'arrange pour mettre en relief ce qui a été réalisé sous l'égide du nouveau venu.

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Nous n'osons pas croire que ces responsables ignorent que le pays a besoin de concrétisation pour améliorer ses chiffres, réduire le chômage, conforter cette confiance que lui vouent bien des organismes internationaux qui guettent ses faits et gestes.

A l'occasion des grandes manifestations internationales qui mettent en branle toute la planète et à l'issue desquelles sont brassés des trillions et des trillions de dollars, aux côtés des Commissions chargées de l'organisation, on met en place un groupe d'observateurs, dont les membres ont accès à tous les documents, procès-verbaux, assistent de droit à toutes les réunions. Ils notent tout, interrogent sur les détails relatifs aux responsables directs chargés des contacts, s'inquiètent des délais et exigent des dates butoirs. Bref, ils ne laissent rien, absolument rien au hasard.

Chaque matin, un rapport récapitulatif se trouve sur l'écran ou sur le bureau du président du Comité d'organisation. Tout y est. Et cela devient possible de rappeler que telle ou telle décision n'a pas été suivie d'effet et qu'il faudrait immédiatement réagir. Un comité pareil, cela n'a l'air de rien, mais le rôle qu'il joue est d'une importance vitale.

Et nous posons la question : pourquoi ne pas créer ou mettre en place ces scrutateurs qui suivraient tous les projets, dossiers et autres engagements pour leur éviter ces enterrements peu glorieux qui pénalisent le pays ?

Combien y a-t-il de projets actuellement au stade des études techniques et de la coordination entre les commissions spécialisées ? Comment faire pour qu'ils ne restent pas lettre morte ?

Une petite équipe rattachée directement au cabinet du ministre, ou du premier responsable, chargée exclusivement de suivre l'avancement des projets prioritaires et de lever les obstacles administratifs, serait-elle de trop ?

Les étapes concrètes avec des dates butoirs claires, des responsables identifiés et des indicateurs mesurables, doivent apparaître nettement pour établir le tableau de marche. Une plateforme numérique interne mise à jour quotidiennement permet d'alerter immédiatement en cas de retard.

Le contrôle parlementaire, à notre humble avis, est à mettre en place de manière permanente et non pas seulement lors des discussions du budget, étant donné que les députés disposent d'outils (questions écrites ou orales pour interpeller le ministre sur ses promesses ou à propos d'un des organismes qui sont sous sa tutelle pour demander où en est l'avancement de tel ou tel projet ou étude.

La mobilisation de la société civile peut également jouer un rôle de veille, pour ces grands projets que toute une région ou un pays attend pour éviter qu'un changement de ministre n'entraîne l'abandon des chantiers en cours.

Lors d'un remaniement, le bilan détaillé des engagements en cours et des blocages identifiés est automatiquement à la disposition du successeur, pour assurer le suivi au moyen d'une transition fluide et éviter qu'ils ne soient momifiés.