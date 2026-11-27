La Tunisie a plaidé, jeudi à Paris, en faveur d'une réforme urgente de l'architecture financière internationale et d'une révision des critères d'évaluation de la soutenabilité de la dette, afin de permettre aux pays en développement de maintenir leurs investissements dans les secteurs stratégiques et de bénéficier de financements adaptés à leurs besoins.

Représentant la Tunisie lors de la 10e réunion de haut niveau du Comité directeur du Centre de développement de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), placée sous le thème « Répondre ensemble aux défis du développement », l'ambassadeur de Tunisie en France, Dhia Khaled, a appelé à revoir les critères d'évaluation de la dette en tenant compte des investissements réalisés dans des secteurs essentiels, notamment l'éducation, la santé, la formation des jeunes, l'adaptation au changement climatique, la transition énergétique et les infrastructures de base.

Selon une publication de l'ambassade de Tunisie en France sur ses réseaux sociaux, le diplomate a également présenté l'approche tunisienne, qui consiste à concilier l'investissement dans l'avenir avec une gestion rationnelle des engagements financiers du pays auprès des bailleurs de fonds internationaux.

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Il a également alerté sur les conséquences du recul de l'aide publique au développement (APD) et de la réduction des marges budgétaires sur les pays en développement. Dans ce contexte, il a appelé les partenaires financiers internationaux à inverser cette tendance, à inscrire leurs engagements dans la durée et à adapter leurs conditions de financement aux réalités et aux besoins spécifiques de ces pays.

Sur le plan environnemental, il a insisté sur la nécessité de faciliter l'accès des pays les plus vulnérables à des financements climatiques pérennes. Il a notamment préconisé la conversion de la dette extérieure en projets consacrés à l'action climatique et au développement durable.

Dhia Khaled a, par ailleurs, insisté sur l'importance de renforcer les possibilités offertes aux jeunes en matière de financement et de formation, afin de favoriser leur contribution à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

Il a également souligné la nécessité de mieux orienter les transferts financiers des diasporas africaines vers des investissements productifs, susceptibles de stimuler la croissance et le développement socio-économique des pays d'origine.