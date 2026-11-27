Le Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, chargé des Ressources en eau, Hamadi Habib, a effectué jeudi une visite de terrain dans le gouvernorat de Kairouan afin de suivre l'avancement de plusieurs projets hydrauliques et d'évaluer les préparatifs régionaux pour garantir l'approvisionnement en eau potable durant l'été 2027.

Cette visite s'inscrit dans le cadre du suivi des projets visant à renforcer les ressources hydriques et à améliorer le système d'approvisionnement en eau potable. Elle porte notamment sur le forage et l'équipement de puits de remplacement, l'extension des réseaux de distribution, leur réhabilitation ainsi que le recours aux énergies alternatives dans plusieurs installations hydrauliques.

Vingt puits de remplacement programmés

Les préparatifs concernent notamment la réalisation de nouveaux puits dans plusieurs zones, dont le puits « El Machnouka 2 », dans la délégation de Sbikha, destiné à alimenter la localité de Hammad, ainsi que le forage profond « El Karine 7 », prévu pour renforcer les ressources de la Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux (SONEDE).

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Le commissaire régional au développement agricole à Kairouan, Mourad Ben Amor, a indiqué que le ministère avait approuvé, dans le cadre d'un programme spécifique lancé en 2025, la réalisation d'une vingtaine de puits de remplacement dans la région, dont dix dans la délégation de Sbikha. Ce programme vise à renforcer les ressources hydriques et à prévenir les difficultés d'approvisionnement durant les périodes de forte consommation estivale.

De son côté, le directeur régional de la SONEDE, Noureddine Boumaïza, a précisé à l'agence TAP que le nouveau puits d'El Ghrine remplacera un ancien ouvrage dont le débit a considérablement diminué, passant d'environ 25 litres à 6 ou 7 litres par seconde.

Le nouveau forage devrait assurer un débit compris entre 40 et 50 litres par seconde. Les travaux devraient s'achever à la fin du mois de décembre 2026. Leur coût est estimé à 150 000 dinars, tandis que l'investissement global, incluant les équipements, la pompe et les canalisations, avoisine les 250 000 dinars.

Le programme de la SONEDE prévoit également le forage et l'équipement de trois puits en prévision de l'été 2027, notamment à El Hidaya, Dar El Jamaiya et Bouhajla. Il comprend aussi la pose d'environ 7 000 mètres de conduites, pour un investissement global de 3,25 millions de dinars, afin de renforcer le réseau d'alimentation en eau potable et d'améliorer son rendement.

Plus de 3 500 familles concernées par le projet de Touila

Au cours de sa visite, le secrétaire d'État s'est également rendu au projet du complexe de Touila, destiné à assurer l'approvisionnement en eau potable dans la délégation de Hafouz. Les travaux sont achevés et le projet attend l'installation des compteurs ainsi que son transfert à la SONEDE, en vue de sa mise en exploitation avant l'été 2027.

La directrice de l'eau potable et de l'équipement rural au ministère de l'Agriculture, Aïda Jraïdi, a indiqué à l'agence TAP que ce projet, financé par la Banque africaine de développement à hauteur d'environ 10 millions de dinars, permettra d'alimenter plus de 3 500 familles dans les localités d'Ouled Khalifa, Ouled Khelfallah et Azaïza, relevant des délégations de Menzel M'hiri et de Hafouz.

S'étendant sur plus de 250 kilomètres, le projet comprend des réservoirs, une station de pompage et des puits profonds offrant un débit d'environ 50 litres par seconde.

Réhabilitation des réseaux et recours à l'énergie solaire

La visite a également porté sur plusieurs autres projets, notamment le renforcement du périmètre irrigué de Hajeb 2 par l'installation d'équipements photovoltaïques. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie de recours aux énergies alternatives et de rationalisation de la consommation énergétique.

Le Secrétaire d'État a aussi suivi l'avancement des projets de réhabilitation des systèmes d'approvisionnement en eau potable à Ksar Souissine et dans la zone de Manassa Dghima, ainsi que le renouvellement des réseaux de distribution dans la ville de Kairouan.

Ce dernier chantier affiche un taux d'avancement d'environ 95 %. L'ensemble de ces interventions vise à améliorer la performance des infrastructures hydrauliques, à renforcer leur capacité opérationnelle et à limiter les coupures d'eau durant l'été 2027.