Le Laboratoire de règlement des litiges et des voies d'exécution relevant de la faculté de Droit et de Sciences politiques de Tunis organise, en collaboration avec la section régionale des avocats de Tunis, un colloque portant sur le droit des procédures collectives. Cette rencontre, qui aura lieu les 27 et 28 novembre 2026 à ladite faculté, vise à évaluer dix ans d'application de ce dispositif juridique, de s'arrêter sur les lacunes et de réfléchir ensemble sur les éventuelles réformes à même de perfectionner cet acquis.

En effet, depuis son entrée en vigueur en 2016, le droit des procédures collectives est perçu comme une action de sauvetage tant escomptée, au profit des entreprises qui connaissent des difficultés financières et économiques. L'objectif étant, d'abord, de soutenir l'entreprise dans sa lutte pour surmonter ses difficultés.

Néanmoins, l'autre revers de la médaille implique, nécessairement, la protection et la garantie des droits des créanciers impayés. Ainsi, le droit des procédures collectives tend à réussir deux challenges qui semblent parfaitement opposés : maintenir l'activité d'une entreprise en difficulté et soutenir son redressement, d'une part, et l'aider à honorer ses engagements envers ses créanciers, d'autre part; une mission qui, au bout d'une décennie, a révélé bien des complications.

Aussi le présent colloque invite-t-il les spécialistes et les experts en sciences juridiques et économiques à décortiquer le problème, l'analyser en fonction aussi bien des normes en vigueur que du contexte économique en perpétuelle mutation.

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Au programme, deux axes majeurs autour desquels les interventions seront articulées. Le premier axe se focalisera sur la dualité de l'instauration du texte juridique et de son efficacité. Les intervenants débattront de l'ambiguïté du texte juridique et de l'interaction des législations. Ils se pencheront, aussi, sur le compromis juridique entre le droit et son efficacité économique.

Le deuxième axe met en lumière l'apport de la magistrature dans les procédures collectives. L'idée étant de discuter des procédures collectives face à la magistrature : entre application et perspectives de réforme, mais aussi entre apport de la magistrature et les réformes législatives.