Le Conseil d'Administration de la Banque Centrale de Tunisie (BCT), réuni le 25 novembre 2026, a décidé de maintenir le taux directeur de la Banque inchangé à 7%. Lors de cette réunion, il a examiné les évolutions économiques, monétaires et financières récentes, tant à l'échelle internationale que nationale, ainsi que la dynamique de l'inflation, selon un communiqué de la Banque publié jeudi.

À l'échelle internationale, les prix de l'énergie et des principales matières premières ont enregistré une détente relative depuis le début du mois de novembre 2026, à la faveur notamment d'une amélioration des conditions d'approvisionnement et d'un apaisement des tensions géopolitiques.

Toutefois, leurs niveaux demeurent élevés et continuent d'exercer des pressions sur les coûts de production et les prix à la consommation. Dans ce contexte, les tensions inflationnistes persistent dans plusieurs grandes économies, conduisant les principales banques centrales à maintenir une orientation monétaire prudente, dans un environnement marqué par de fortes incertitudes.

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Sur le plan national, le taux croissance économique s'est établi à 1,9%, en glissement annuel, au troisième trimestre 2026 contre 2,3% au trimestre précédent et 2,8% un an auparavant. Ce ralentissement s'inscrit dans un contexte marqué notamment par des perturbations de l'approvisionnement en électricité durant la période estivale, affectant l'activité de certaines branches productives.

Au niveau du secteur extérieur, le déficit courant s'est sensiblement creusé au cours des dix premiers mois de 2026, atteignant 6,403 milliards de dinars, ou 3,5% du PIB, contre 2,999 milliards de dinars et 1,7% du PIB un an auparavant. Cette évolution s'explique principalement par l'accentuation du déficit commercial, sous l'effet notamment de l'aggravation du déficit énergétique, qui s'est élevé à 12 milliards de dinars, contre 9,2 milliards un an auparavant. Le creusement du déficit courant a toutefois été compensé par la bonne tenue des recettes touristiques et des revenus du travail.

Dans ce contexte, les avoirs nets en devises se sont établis à 23,2 milliards de dinars, soit l'équivalent de 88 jours d'importation au 24 novembre 2026, contre 106 jours un an auparavant.

De son côté, le taux d'inflation s'est stabilisé à 5,6%, en glissement annuel, en octobre 2026 contre 4,9% un an auparavant. Ce résultat reflète notamment le maintien de l'inflation sous-jacente, mesurée par l'indice des prix à la consommation hors produits alimentaires frais et produits à prix administrés, à 5,1%, pour le quatrième mois consécutif, tandis que les prix des produits alimentaires frais ont continué à croitre à un rythme élevé de 13,2%, contre 13% en septembre 2026. Ces évolutions témoignent de la persistance des pressions inflationnistes, en dépit de l'effet modérateur du maintien du gel des prix des principaux produits administrés.

Au regard de ces développements, le Conseil a souligné que la stabilisation récente de l'inflation ne saurait occulter la persistance des pressions inflationnistes sous-jacentes, dans un environnement caractérisé par l'accentuation des déséquilibres extérieurs et la persistance des incertitudes entourant la conjoncture internationale. Ces facteurs appellent au maintien d'une vigilance accrue à l'égard des risques susceptibles d'affecter les perspectives d'évolution des prix et la stabilité monétaire.

Le Conseil a réaffirmé la nécessité de poursuivre une conduite prudente de la politique monétaire, tout en veillant à une gestion appropriée de la liquidité bancaire et à un suivi attentif des évolutions économiques et financières. Il a également réitéré sa détermination à préserver la stabilité des prix dans un contexte marqué par la montée des risques.