Depuis le 14 novembre, chaque dossier de commande ferme de médicaments spécifiques importés à titre exceptionnel est soumis à une redevance de 50 dinars, qu'il porte sur un ou plusieurs produits. La mesure découle de l'arrêté du ministre de la Santé du 13 novembre 2026, publié au Jort n° 110. Elle inquiète les pharmaciens, qui jugent la procédure lourde. Leurs interrogations ne se limitent d'ailleurs pas à la répartition de cette nouvelle charge : à leurs yeux, son impact touche à l'essence même du métier.

Le dossier doit comprendre le bon de commande et les justificatifs médicaux nécessaires, notamment l'ordonnance, le rapport médical . Il faut y joindre un timbre fiscal de 5 dinars et le reçu du paiement de la redevance, réglée par mandat postal ou virement bancaire.

Il est déposé entre 8h et 13h à l'Agence nationale du médicament et des produits de santé (Anmps). L'autorisation est récupérée le lendemain, avant la poursuite des démarches auprès de la Pharmacie centrale de Tunisie. «Là où le bât blesse, c'est que, même pour un médicament à cinq dinars, le patient pourrait devoir engager une démarche dont le coût dépasse largement celui du traitement», nous fait savoir une pharmacienne en guise de témoignage.

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Ces contraintes ont également fait réagir les représentants de la profession. Dès le 16 novembre, le bureau national du Syndicat des pharmaciens d'officine de Tunisie (Spot) s'est étonné d'une mesure qui touche directement l'activité des officines et l'accès des patients aux médicaments. Sur la forme, il regrette l'absence de concertation préalable. Sur le plan pratique, il soulève une autre difficulté : avant même d'engager les démarches, le pharmacien n'aurait aucun moyen de vérifier avec certitude que le médicament est disponible.

La contrainte est également géographique. Pour les patients éloignés des centres administratifs, notamment dans des régions comme Jendouba, les déplacements supplémentaires peuvent être difficiles et coûteux. Les professionnels plaident donc pour une simplification, notamment par le numérique. Comme l'administration dispose déjà d'une partie des informations, la dématérialisation pourrait éviter certains déplacements, y compris aux patients, et réduire les délais.

Le sujet est d'autant plus sensible que l'approvisionnement en médicaments reste une préoccupation majeure et que les commandes fermes permettent justement d'obtenir certains produits spécifiques.

Qui doit payer ?

Sur une radio privée, une responsable syndicale a rappelé que les pharmaciens prenaient jusqu'ici généralement à leur charge le timbre de 5 dinars. Les prix des médicaments étant réglementés, les officines ne peuvent pas répercuter ces frais en les augmentant. La nouvelle redevance pose donc une question de proportion, surtout lorsque le médicament ne coûte que quelques dinars.

Dimanche 22 novembre, le verdict est tombé et l'Anmps a précisé que les frais sont à la charge du pharmacien, et non du patient. Le tarif est de 50 dinars par dossier de commande confirmée, auxquels s'ajoute le timbre de 5 dinars. Il concerne des médicaments non autorisés à la vente en Tunisie, mais fournis exceptionnellement pour répondre à des besoins thérapeutiques particuliers.

Le Spot réclame un gel du tarif

Ces explications n'ont pas convaincu le Spot qui a appelé au gel immédiat et provisoire du tarif, dans l'attente d'une décision claire et définitive du ministère de la Santé, ou d'une décision du Tribunal administratif en cas de recours avec demande de suspension.

Pour le syndicat, les ambiguïtés juridiques, professionnelles et pratiques persistent. Les articles 7 et 8 de la loi n° 2 de 2023, qui a créé l'agence, définissent le cadre général de ses services et de ses ressources. Mais la fixation d'un tarif exige, selon lui, qu'un texte juridique explicite désigne la partie qui doit le payer. Un communiqué explicatif ne peut donc pas créer une obligation financière non prévue par le texte réglementaire.

Un pharmacien interrogé par nos soins explique que si la marge sur une commande ferme dépasse 50 dinars, l'officinal peut absorber la redevance, mais gagne moins. Si elle est inférieure, il est perdant, ce qui risquerait de le dissuader de recourir à ces commandes. Certes, certaines pharmacies s'en sont fait une «spécialité», mais cela ne justifie pas, à ses yeux, ces nouveaux frais. Il avance une simple hypothèse : l'État souhaiterait peut-être ne plus passer par un intermédiaire, auquel cas le patient serait appelé à payer les 50 dinars.

Notre source estime aussi que l'État semble croire que les pharmaciens gagnent beaucoup d'argent. Cela est vrai quand les officines étaient peu nombreuses, mais la situation a changé. De nos jours, les pharmaciens ne peuvent plus s'offrir le même niveau de vie que leurs aînés.

Dans une déclaration à la télévision tunisienne, la directrice générale de l'Anmps, Soumaya Miled, a affirmé de son côté que «La nouvelle mesure est entrée en vigueur. Rien n'a changé dans l'ensemble des procédures liées à ce dossier, à l'exception des frais de 50 dinars. L'objectif n'est pas d'imposer des charges supplémentaires au pharmacien, et ce n'est pas lui qui est visé. Ces frais sont liés au service rendu et aux procédures administratives. Le pharmacien est un partenaire essentiel avec lequel nous travaillons. Pour le ministère de la Santé, l'objectif est d'assurer la disponibilité du médicament pour le citoyen en toutes circonstances, et le pharmacien est lui aussi un citoyen».

Voilà qui met fin aux interrogations mais pas à la polémique.