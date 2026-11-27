La Première Ministre Judith Suminwa Tuluka a pris part, ce mercredi à Kinshasa, au déjeuner dénommé « Lonely at the Top » (Seule au sommet), organisé en marge de Makutano Mining 2026. Cette rencontre a réuni des femmes leaders venues de différents horizons, notamment d'Afrique, d'Europe et d'autres régions du monde, autour du partage d'expériences, des défis liés aux responsabilités de haut niveau et de la place des femmes dans les sphères de décision.

Réunies dans le cadre d'un panel organisé au cours de ce déjeuner, les participantes ont échangé sans tabou sur une réalité souvent peu abordée : la solitude qui peut accompagner l'exercice de hautes responsabilités. Les discussions ont notamment porté sur les sacrifices personnels, les doutes, les pressions et le sentiment d'isolement auxquels peuvent être confrontées les femmes occupant des fonctions de premier plan, derrière la reconnaissance publique et les réussites professionnelles.

Plusieurs membres du Gouvernement ont également pris part à cette rencontre, notamment les ministres ayant en charge les Finances, le Portefeuille, l'Éducation nationale et la Culture. Le ministre des Finances, qui a apporté son appui à l'organisation de ce déjeuner, a également réaffirmé, à travers son intervention, son soutien à la promotion et à l'accompagnement des femmes dans les sphères de responsabilité.

Des temps forts ont ponctué ce déjeuner, marqué notamment par des témoignages et des échanges d'expériences entre femmes occupant des responsabilités dans les secteurs public et privé.

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Le poids des responsabilités au sommet

Clôturant les échanges, la Cheffe du Gouvernement a livré un témoignage personnel sur son parcours à la tête de l'Exécutif congolais, première femme à accéder à cette fonction dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Revenant sur son investiture du 13 juin 2024, elle a souligné le contraste entre la visibilité qu'offre une haute fonction et les réalités humaines qu'elle implique.

« On a vu le symbole. Mais peu ont perçu le poids de la fonction. Car la réussite possède un visage public. Elle se traduit par la reconnaissance, l'influence et l'accomplissement. Mais ce que l'on évoque rarement, ce sont les sacrifices silencieux qu'impliquent ces responsabilités, les doutes que l'on garde pour soi et parfois même l'isolement qui accompagne les sommets », a déclaré Judith Suminwa.

La Première Ministre a également reconnu que l'exercice du pouvoir n'efface pas les vulnérabilités humaines. Elle a évoqué les critiques, les attaques personnelles et les jugements parfois injustes auxquels les femmes occupant des postes de responsabilité peuvent être confrontées. Elle a toutefois insisté sur la nécessité de ne pas considérer cette vulnérabilité comme une faiblesse.

« La vulnérabilité n'est pas le contraire du leadership. Elle en est souvent l'expression la plus humaine et la plus authentique. Il m'est arrivé, par moments, de douter, d'être blessée par des attaques personnelles, par des jugements parfois violents et injustes. Comme beaucoup de femmes ici présentes, j'ai découvert qu'à mesure que l'on progresse, les responsabilités deviennent plus importantes et les défis plus nombreux », a confié la Cheffe du Gouvernement.

Évoquant les soutiens qui lui permettent de tenir face aux exigences de sa fonction, Judith Suminwa a notamment cité son époux, ses enfants, sa famille et ses amis de longue date. Un témoignage qui a donné une dimension personnelle à cette rencontre consacrée à la réalité humaine du leadership féminin.

De la solitude à la solidarité : un appel au leadership collectif

Au-delà de son expérience personnelle, la Première Ministre a invité les participantes à dépasser le constat de la solitude au sommet pour construire des mécanismes de solidarité, de mentorat et de transmission entre femmes.

« Je refuse de croire que le sommet doit être un lieu de solitude. Je crois, au contraire, que notre responsabilité collective est de transformer cette solitude en solidarité. L'échange que nous avons aujourd'hui ne vise pas simplement à partager des expériences. Il vise à transformer ces expériences en leviers de confiance, de mentorat et de transmission. Il vise à créer des ponts entre celles qui ouvrent les portes, celles qui s'apprêtent à les franchir et celles qui sont prêtes à soutenir les unes et les autres. Car aucune femme ne devrait avoir à réinventer seule le chemin qu'une autre a déjà parcouru », a-t-elle déclaré.

Pour la Cheffe du Gouvernement, la réussite professionnelle ne doit pas se limiter à l'accession à un poste prestigieux. Elle prend également tout son sens dans la capacité à accompagner d'autres femmes et à leur ouvrir des perspectives.

« Une réussite individuelle devient une réussite collective lorsqu'elle inspire, accompagne et élève d'autres femmes. La réussite d'une femme doit pouvoir ouvrir la voie à d'autres », a-t-elle souligné.

Dans cette perspective, elle a rappelé que la RDC, l'Afrique et le monde ont besoin de femmes capables de prendre la parole, d'entreprendre et de diriger, mais aussi de tendre la main à d'autres femmes, indépendamment de leurs origines tribales, ethniques ou régionales. S'adressant particulièrement à celles qui hésitent encore à assumer des responsabilités, à créer une entreprise ou à s'engager dans la vie publique, Judith Suminwa les a encouragées à prendre des initiatives sans attendre de réunir toutes les conditions de perfection. Elle les a notamment invitées à se doter d'une vision, à travailler avec rigueur, à s'entourer de personnes de confiance et à poursuivre leur chemin malgré les obstacles.

« N'attendez pas d'être parfaitement prêtes, car aucune d'entre nous ne l'est entièrement. Ayez une vision, travaillez avec rigueur, entourez-vous de personnes de confiance et acceptez que le parcours comporte des difficultés. Parce que le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est de continuer à avancer malgré cette peur », a exhorté la Première Ministre.

Cette rencontre s'inscrit dans la dynamique de Makutano Mining 2026, organisé à Kinshasa du 23 au 25 novembre, autour des enjeux de transformation et de valorisation des ressources minières africaines.