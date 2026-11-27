Luanda — Les préparatifs de la réunion du Comité d'orientation des chefs d'État et de gouvernement de l'Agence de développement de l'Union africaine (AUDA-NEPAD) ont été au coeur de l'audience accordée, ce jeudi, par le Président de la République d'Angola, João Lourenço, à la directrice exécutive de l'institution, Nardos Bekele-Thomas.

S'exprimant devant la presse à l'issue de l'audience, la responsable a indiqué que cette rencontre a permis de présenter au Chef de l'État angolais, en sa qualité de président du Comité d'orientation de l'AUDA-NEPAD, les progrès réalisés dans le cadre de l'agenda de développement du continent.

Elle a par ailleurs précisé avoir informé le Président João Lourenço des préparatifs de la prochaine réunion, prévue le 29 janvier 2027 à Addis-Abeba (Éthiopie), à la veille du Sommet de l'Union africaine. La présence de 33 chefs d'État et de gouvernement africains y est attendue.

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Nardos Bekele-Thomas a souligné l'importance du leadership de l'Angola dans la conduite de l'agenda continental de développement. Elle a précisé que les réunions en cours visent à évaluer les avancées, à identifier les défis et à mobiliser le soutien des États membres afin de renforcer la capacité d'exécution des programmes de l'agence.

Selon la directrice exécutive, l'audience a également permis d'aborder les défis liés au développement de l'Afrique, ainsi que les moyens par lesquels les pays membres peuvent contribuer au renforcement institutionnel et opérationnel de l'AUDA-NEPAD.

La responsable a en outre mentionné la nécessité de renforcer l'implication des institutions financières multilatérales africaines dans le financement des programmes de développement, notamment dans le secteur des infrastructures.

Dans ce sens, elle a précisé que la mobilisation des institutions financières continentales constitue l'une des priorités du programme de leadership porté par l'Angola, car elle permet d'accroître le soutien financier aux programmes et projets structurants promus par l'AUDA-NEPAD.

Nardos Bekele-Thomas a été jugé essentiel de renforcer la coordination entre l'agence et les institutions financières africaines, afin de garantir une meilleure capacité de mise en oeuvre des initiatives de développement et de répondre aux besoins des États membres.

L'AUDA-NEPAD est une agence de l'Union africaine chargée de soutenir et de coordonner la mise en oeuvre de programmes et de projets de développement à l'échelle continentale, en mettant l'accent sur les infrastructures, l'intégration régionale, l'agriculture, la gouvernance et la transformation économique.

L'Agence de développement de l'Union africaine (AUDA-NEPAD) constitue le bras technique et exécutif de l'Union africaine, destiné à soutenir et à accélérer la mise en oeuvre de programmes et de projets de développement continental dans le cadre de l'Agenda 2063, en se concentrant sur l'intégration régionale, la mobilisation des ressources et l'assistance aux États membres.

L'institution a pour mission d'accompagner les pays africains dans la réalisation des priorités stratégiques du continent, par la promotion de politiques, d'initiatives et de projets qui contribuent à une croissance économique inclusive, au développement durable et à l'amélioration des conditions de vie des populations.

Parmi les principaux objectifs de l'AUDA-NEPAD figure la promotion de la croissance économique et du développement durable, par le soutien à des politiques, programmes et projets qui stimulent la transformation économique, la création d'opportunités et le bien-être des populations.

L'agence oeuvre également à approfondir l'intégration de l'Afrique dans l'économie mondiale, en favorisant le commerce intra-africain, la connectivité, le développement d'infrastructures régionales et le renforcement de la compétitivité des économies du continent.

En matière d'autonomisation des femmes, l'AUDA-NEPAD développe des initiatives visant à promouvoir l'égalité des chances, l'accès aux ressources, à la formation, à l'entrepreneuriat ainsi qu'aux mécanismes de participation au développement économique et social.

L'institution apporte par ailleurs un soutien technique aux États membres dans la mise en oeuvre d'initiatives stratégiques continentales, contribuant ainsi à la concrétisation des priorités de l'Agenda 2063, qui définit la vision d'une Afrique intégrée, prospère et pacifique, portée par ses propres citoyens.