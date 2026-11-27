Le Barreau de Madagascar monte au créneau. Le Conseil de l'Ordre des Avocats dénonce des agissements visant un avocat, notamment l'utilisation et la manipulation de sa photographie au moyen de l'intelligence artificielle, ainsi que la création de faux comptes et de contenus frauduleux.

Des pratiques qui, selon l'Ordre, portent atteinte à l'image, à la dignité et à la réputation de la profession. Dans un communiqué consacré au respect de la profession d'avocat et à la protection des droits de la défense, le Conseil de l'Ordre fait part de sa préoccupation face à ces pratiques numériques.

La photographie d'un avocat aurait notamment été utilisée, manipulée puis diffusée à l'aide de l'intelligence artificielle, tandis que des comptes et contenus frauduleux auraient servi de support à des commentaires et à des attaques personnelles.

Pour le Barreau, ces agissements dépassent la seule personne visée. La profession d'avocat repose sur les principes d'indivisibilité et de solidarité. Toute attaque dirigée contre un avocat dans l'exercice de ses fonctions concerne ainsi l'ensemble de la profession.

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Ni l'exposition médiatique d'une affaire ni la nature de celle-ci ne sauraient justifier le dénigrement, l'intimidation ou le harcèlement d'un conseil. Le Conseil de l'Ordre rappelle également que l'identité et l'image de l'avocat constituent des droits qui doivent être respectés.

La qualité d'avocat découle du serment prêté et de l'inscription au Barreau. Elle ne peut, selon l'Ordre, être usurpée à travers de faux comptes ou l'utilisation frauduleuse de son identité. Face à de tels agissements, le Conseil de l'Ordre indique se réserver le droit d'engager, en son propre nom, toute action ou poursuite appropriée lorsque les intérêts de la profession sont en cause.

Cette possibilité demeure sans préjudice des actions individuelles que pourrait engager l'avocat directement concerné. Dans son communiqué, le Barreau insiste également sur un autre principe essentiel : l'avocat ne peut être assimilé à la personne qu'il défend.

Le choix d'un client ou la nature de l'affaire ne sauraient justifier des attaques contre son conseil. Le Conseil rappelle que la liberté, l'indépendance et la protection de l'avocat dans l'exercice de sa mission de défense sont garanties par l'article 53 nouveau du Code de procédure pénale ainsi que par la loi n°2001-006 relative à la profession d'avocat.

L'avocat reste libre de choisir sa stratégie et ses méthodes de défense, dans le respect de ses obligations professionnelles et déontologiques. Il ne doit pas, dans l'exercice de cette mission, être soumis à la censure, à l'intimidation, aux pressions ou aux injonctions extérieures.

Mise en garde contre les dérives numériques

Le Conseil de l'Ordre condamne fermement toute utilisation abusive de l'image ou de l'identité d'un avocat à des fins de dénigrement, de moquerie ou de harcèlement. Il rappelle toutefois que la liberté d'expression, y compris dans les médias et sur les réseaux sociaux, doit s'exercer dans le respect des droits et de la dignité d'autrui.

Le Barreau appelle ainsi les acteurs de la procédure judiciaire, les médias, les personnalités publiques et les utilisateurs des plateformes numériques à faire preuve de responsabilité et de retenue. Le respect du décorum et de la bienséance doit, selon lui, rester de mise dans toute procédure judiciaire, particulièrement lorsqu'elle bénéficie d'une forte exposition médiatique.

Le Conseil rappelle enfin que les agissements portant atteinte aux droits d'autrui sont susceptibles d'engager la responsabilité de leurs auteurs conformément aux textes en vigueur. À travers cette mise au point, le Barreau réaffirme donc un principe fondamental : la défense est un droit et l'avocat doit pouvoir l'exercer librement, indépendamment des pressions médiatiques, numériques ou extérieures.