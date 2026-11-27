À l'occasion de la vingtième édition du Soamiditra, la mention COMMO de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines revient sur vingt et une années de formation en communication à l'Université d'Antananarivo.Forte des générations de professionnels qu'elle a formées et consciente des difficultés rencontrées au cours de son existence, la mention entend renouer avec le monde professionnel pour enrichir ses enseignements, favoriser la transmission des expériences et construire de nouvelles perspectives de collaboration.

« Nous ne sommes pas seulement réunis pour célébrer ces vingt ans, mais aussi pour discuter ensemble, élaborer ensemble des projets et, surtout, recommencer à rêver ensemble. » Les propos du maître de conférences Zinaha Raharinirina, directeur de la mention Communication, Médiations, Médias et Organisation (COMMO), traduisent l'esprit dans lequel s'inscrit cette vingtième édition du Soamiditra.

Initiée au sein du Département interdisciplinaire de formation professionnelle (DIFP), la formation universitaire en communication célèbre, quant à elle, ses vingt et une années d'existence. Fruit d'une collaboration entre l'Université d'Antananarivo et le ministère chargé de la Communication d'antan, la COMMO a été créée en 2013 et répondait à l'ambition « de sortir la communication du seul domaine de la publicité pour former des professionnels capables de mettre leurs compétences au service du développement du pays ».

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Deux décennies plus tard, les anciens du DIFP occupent une place prépondérante dans le paysage malgache de la communication pour le développement, des médias, de la médiation et des organisations. Le chemin parcouru n'a toutefois pas été sans difficultés.

Raharinirina Zinaha reconnaît notamment un « éloignement de la mention du monde professionnel » intervenu il y a environ huit ans. À en croire ses explications, les problèmes liés aux vacations des enseignants et formateurs auraient alors découragé les professionnels de poursuivre leur collaboration avec l'université.

Les contraintes infrastructurelles constituent également un défi pour la mention qui, sur les 1 800 à 2 000 candidats à son concours d'entrée, ne peut en accueillir qu'une « centaine ». Une situation à laquelle le développement des formations à distance et en ligne entend apporter des réponses.

Retour aux sources

Depuis deux ans, la mention s'attache à renouer avec le monde professionnel. La publication d'un magazine réalisé conjointement par la COMMO et les anciens du DIFP constitue une première concrétisation de cette dynamique.

Pour les professionnels issus de cette formation, il s'agit d'un retour aux sources, avec des années d'expérience et des acquis à transmettre aux nouvelles générations d'étudiants. L'ouverture se veut d'ailleurs plus large. « La COMMO reste ouverte même aux personnes qui n'ont pas de diplôme, mais qui ont quelque chose à partager », souligne son directeur.

Le rapprochement entre universitaires et praticiens revêt également un intérêt pédagogique. La confrontation des connaissances académiques aux réalités du métier et aux besoins de la société malgache devrait contribuer à l'amélioration et à l'actualisation des contenus d'enseignement.

Un exercice dans lequel l'acquisition de l'éthique professionnelle tient une place particulière. « Nous n'éduquons pas seulement des étudiants, mais aussi des enfants du peuple et des citoyens », rappelle Zinaha Raharinirina.