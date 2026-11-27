Après le succès de la première Semaine des actions sociales, organisée en début d'année 2026, l'Église « Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara » (FJKM) réitère l'initiative l'an prochain.

Selon le calendrier adopté par l'Église, celle-ci se tiendra du 13 au 15 janvier 2027, toujours au stade Barea, à Mahamasina.

Comme l'an dernier, cette deuxième édition de la Semaine des actions sociales sera axée sur les activités sociales face aux défis rencontrés par la population dans plusieurs domaines, notamment la nutrition, l'emploi et la formation.

Une première réunion préparatoire a eu lieu la semaine dernière, à laquelle ont participé diverses entités engagées dans la mise en oeuvre de cette initiative à caractère social, ainsi que celles qui prévoient d'y participer.

La Semaine des actions sociales de l'Église FJKM prévoit, entre autres, des consultations médicales et des soins gratuits proposés par des médecins et des professionnels de santé issus de l'Église FJKM, des offres de formation pour les jeunes et des opportunités d'embauche auprès de diverses entreprises, ainsi qu'une distribution de repas chauds.