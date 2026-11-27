Le bras de fer se poursuit entre la Fédération Malagasy de Football (FMF) et l'Association des Clubs de Football Élites de Madagascar (CFEM) à propos de l'avenir de la Pure Play Football League (PFL). Réunis face à la presse hier, plusieurs présidents de clubs de l'élite ont exprimé leur opposition à la décision de la FMF de reprendre l'organisation directe du championnat national à compter de la saison 2026-2027.

Pour les dirigeants réunis au sein de la CFEM, cette orientation a été adoptée sans véritable consultation des premiers concernés. Ils estiment que les clubs, qui supportent au quotidien les charges financières et organisationnelles liées au fonctionnement de leurs équipes, auraient dû être associés à la réflexion avant toute prise de décision.

Selon eux, le modèle mis en place ces dernières années avait permis aux clubs de jouer un rôle actif dans la gestion de leur compétition. Au-delà de la question de gouvernance, la nouvelle formule annoncée par la FMF suscite également des réserves.

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Le futur championnat devrait réunir 24 équipes réparties dans quatre conférences géographiques de six clubs chacune. Une évolution qui ne convainc pas l'ensemble des acteurs. Certains responsables de clubs considèrent qu'une telle augmentation du nombre de participants risque de diluer le niveau de compétition et de réduire la valeur sportive de l'élite nationale.Ils plaident plutôt pour une formule préservant l'exigence et la compétitivité du championnat.

Une consultation prévue à Mahamasina. Face à cette situation, la CFEM a choisi d'ouvrir le débat. Une rencontre de concertation est ainsi prévue le 28 novembre au stade Barea Mahamasina. Techniciens, joueurs, dirigeants et passionnés de football seront invités à partager leurs points de vue sur l'avenir du championnat.

Les conclusions de cette consultation seront ensuite transmises à la FMF dans l'espoir d'aboutir à un consensus sur l'organisation de la compétition. Les responsables de la CFEM indiquent toutefois qu'ils se réservent la possibilité d'examiner d'autres options si leurs recommandations ne sont pas prises en compte.

Huit présidents de clubs, dont ceux du CFFA, du Disciples FC, de l'Ajesaia, du Cosfa, de l'AS Sainte-Anne, de Fosa Juniors et du FC Rouge, ont participé à cette sortie médiatique. Certains dirigeants ont également appelé à davantage de transparence dans les décisions touchant à la gouvernance du football malgache, alors que se profilent déjà les futures échéances électorales au sein des instances nationales.