La Fédération Karaté-do Malgache (FKM) voit grand pour 2027. Après un mandat marqué par des titres, des médailles africaines et plusieurs qualifications mondiales, la Fédération Karaté-do Malgache entend poursuivre sa dynamique en misant sur la relève et la structuration du haut niveau.

Réélue à l'issue de l'assemblée générale élective tenue à Fianarantsoa, la Fédération Karaté-do Malgache (FKM) a présenté hier, à l'Académie nationale des sports d'Ampefiloha, le bilan de son mandat ainsi que les perspectives pour la saison 2027.

La rencontre a réuni les représentants des sections d'Analamanga, des anciens, des athlètes, des parents et les membres de la fédération. Depuis sa prise de fonction en octobre 2022, l'équipe dirigeante conduite par Émile Ratefinanahary met en avant des résultats particulièrement encourageants sur la scène continentale et internationale.

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Dès les Jeux des Îles de l'océan Indien en 2023, la Grande île a marqué les esprits en remportant les 13 médailles d'or mises en jeu, auxquelles se sont ajoutées une médaille d'argent et deux médailles de bronze. L'année 2024 a été marquée par une médaille de bronze en kumité aux Jeux africains d'Accra ainsi qu'une moisson de cinq médailles sur six possibles lors du Championnat d'Afrique de l'Est. En 2025, onze karatékas malgaches ont participé au Championnat d'Afrique, avec huit qualifications pour les Championnats du monde, dont trois seniors et cinq jeunes.

Cette année, les athlètes malgaches ont également décroché une médaille d'or et deux médailles de bronze au Championnat d'Afrique de l'Est, au Kenya, avant de revenir d'Alger avec deux nouvelles médailles de bronze. Deux représentants ont ensuite porté les couleurs nationales aux Mondiaux en Pologne

. Au-delà des performances sportives, la FKM souligne les progrès réalisés dans la formation des cadres. « Madagascar dispose désormais de cinq arbitres continentaux, seize arbitres régionaux, un coach international, six coachs continentaux ainsi que trois administrateurs qualifiés par l'Union des Fédérations Africaines de Karaté », a souligné le président de la FKM.

Pour 2027, la fédération prévoit cinq compétitions nationales statutaires destinées à établir une classification des athlètes de haut niveau, élite et espoirs.

Sur le plan international, les rendez-vous majeurs seront le Championnat d'Afrique de l'Est à Kampala en mai et le Championnat d'Afrique de Luanda en juillet, qualificatif pour les Mondiaux. Malgré l'absence du karaté au programme des Jeux des Îles aux Comores, la FKM entend poursuivre sa dynamique et renforcer la présence malgache sur la scène africaine et mondiale.