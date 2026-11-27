La scène musicale de la pointe septentrionale de Madagascar est plongée dans la tristesse. En l'espace d'une journée, deux artistes qui ont marqué, chacun à sa manière, le paysage musical de Diégo-Suarez ont tiré leur révérence. Abdallah Scénette et Safaar s'en sont allés, laissant derrière eux des mélodies, des engagements et des souvenirs que le temps ne saurait effacer.

Le premier a perdu la vie dans un accident de la circulation. Jeudi 26 novembre, aux environs de 5h30, sur la RN6, plus précisément à Antsoha, Abdallah Scénette, qui circulait à moto, a été violemment percuté par une voiture.

Le choc lui a été fatal. Il est décédé sur le coup. La nouvelle de sa disparition a rapidement suscité une vive émotion parmi ses admirateurs et les amoureux de la musique du Nord. Certes, l'artiste s'était fait discret sur la scène musicale pendant près de vingt ans.

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Son absence n'avait cependant pas effacé son empreinte. Au début des années 2000, Ambesako avait propulsé sa carrière et installé son nom dans la mémoire collective. Bien plus qu'une chanson, ce titre portait un message de sensibilisation à l'endroit des adolescents, particulièrement des jeunes filles, les invitant à refuser les relations sexuelles précoces. Une oeuvre à portée éducative qui continue de témoigner de son engagement artistique.

L'autre disparition est celle de Safaar, figure incontournable du reggae diegolais. Cofondateur du collectif 201 Crew à la fin des années 1990, il avait d'abord fait ses armes dans le rap avant de se tourner vers le reggae roots à partir de 2002.

Cette orientation musicale allait définir son identité artistique et lui permettre de tisser des liens avec plusieurs figures de la musique malgache. Au fil de son parcours, Safaar a notamment collaboré avec Dj Mourchidy, Basta Lion et GaEi. Sa voix, son engagement et son attachement au reggae ont contribué à façonner une partie de l'identité musicale de Diégo-Suarez.

Deux parcours, deux univers, mais une même passion pour la musique. Aujourd'hui, le Nord perd deux de ses artistes. Les hommes s'en vont, mais leurs chansons demeurent. Et dans le silence laissé par ces deux voix, leurs mélodies continueront de résonner.