La première reine de Miss Africa sera sacrée demain soir au CCI Ivato. Dix candidates venues de Madagascar, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, de la Guinée-Conakry et de Mayotte se disputeront la couronne lors d'une soirée placée sous le signe de la diversité culturelle, de l'élégance et du leadership féminin.

Cet événement marque une nouvelle étape dans l'histoire du concours. Né sous l'appellation Miss Wakawaka dans le cadre du festival du même nom, il était initialement réservé aux candidates malgaches. Après une première édition organisée en 2024 avec uniquement des représentantes de Madagascar, le concours franchit aujourd'hui un cap en s'ouvrant à l'ensemble du continent africain.

Les organisateurs souhaitent avant tout encourager le dialogue entre les jeunes Africaines et valoriser leurs initiatives. Chaque candidate porte ainsi un projet personnel axé sur l'autonomisation des femmes ou le développement de sa communauté.

Cette dimension sociale constitue l'un des piliers de l'événement. Des partenaires, notamment issus du secteur bancaire, assisteront aux présentations afin d'identifier les projets les plus pertinents et d'envisager un éventuel accompagnement. La mise en place d'un fonds destiné à soutenir les jeunes femmes porteuses d'initiatives fait également partie des perspectives annoncées.

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Partenaire majeur du concours, Orange Madagascar accompagne cette vision d'une beauté qui dépasse largement l'apparence physique. À travers son engagement, l'opérateur entend mettre en avant des femmes capables de porter des projets, d'inspirer leur génération et de contribuer activement au développement de leur société. L'entreprise souhaite également encourager la confiance en soi, la valorisation des talents féminins et la création de nouvelles opportunités de partenariat.

Le thème retenu cette année, « Voyage en Afrique », reflète pleinement l'esprit de la compétition. Les candidates défileront dans quatre tableaux : tenue de ville chic, tenue traditionnelle, tenue de plage chic et tenue de soirée.

Le passage en tenue traditionnelle promet d'ailleurs d'être l'un des moments forts de la soirée. Chaque participante y mettra en lumière les richesses culturelles de sa ville, de sa région et de son pays, offrant au public un véritable aperçu de la diversité africaine.

Le jury basera son évaluation sur plusieurs critères, dont la démarche, le charisme, le style, l'apparence générale, l'éloquence et la qualité du projet présenté. Un coup de coeur du jury viendra compléter les notes attribuées aux candidates.

Le public aura également son mot à dire. Le vote populaire représente en effet 20% de la note finale. Les votes restent ouverts jusqu'à demain à 16 heures sur les plateformes Kadi.events et MissAfricaOfficial.com.

La soirée sera ponctuée des prestations de Black Nadia, Awilo Longomba, D-Lain et Stella Lyncha, invités à assurer l'animation de cette grande célébration de l'identité africaine.

Au terme de la compétition, la grande gagnante remportera notamment un voyage en France destiné à suivre une formation ou à poursuivre ses études.

Mais, en marge de cette récompense, les organisateurs ambitionnent surtout de promouvoir les cultures africaines, de mettre en valeur la destination Madagascar et de démontrer que la beauté féminine s'exprime aujourd'hui à travers l'engagement, l'ambition et la capacité à agir pour les autres.