La huitième édition du Festival Sambaraha se tiendra les 26, 27 et 28 décembre à Fort-Dauphin. Porté par l'association Vovonana ho Avin'Anôsy, présidée par Augustin Razafimahatombo, l'événement entend consolider sa place parmi les rendez-vous culturels majeurs du sud de Madagascar. Fidèle partenaire depuis plusieurs années, Yas Madagascar accompagne à nouveau cette édition.

En marge des spectacles, le festival se veut avant tout un levier de développement local. Des actions liées à l'éducation et à l'entrepreneuriat des jeunes seront organisées afin de renforcer son impact social.

L'initiative vise également à attirer davantage de visiteurs aux niveaux local, national et international, dans une période où l'activité touristique connaît traditionnellement un regain d'intérêt à Fort-Dauphin.

Le Festival Sambaraha met aussi l'accent sur la valorisation du patrimoine naturel et culturel de la région Anôsy, tout en sensibilisant à la préservation de l'environnement à travers diverses activités citoyennes.

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Le mot « Sambaraha », en langue tanosy, renvoie notamment à l'idée de découverte et de nouveauté, un esprit que les organisateurs souhaitent perpétuer en apportant chaque année de nouvelles animations.

Côté scène, le public retrouvera Tinah, Talke Gele, Mamada, Lowis, Parish, Seva et Rabaza. Une programmation qui met à l'honneur les talents locaux et contribue à la promotion d'Anôsy comme destination touristique de premier plan.