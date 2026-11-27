Edenia Chocolaterie, une chocolaterie artisanale malgache, portera haut les couleurs du cacao malgache à la Foire de Noël Art et Gastronomie, organisée par l'ASASOA France-Madagascar le 19 décembre prochain en région parisienne. Entre créations artisanales, valorisation du terroir et rencontre avec la diaspora, l'événement s'annonce comme une nouvelle vitrine du savoir-faire local.

Le chocolat malgache continue de se faire une place sur les tables et dans les salons internationaux. Le 19 décembre prochain, la Ferme du Manet, à Montigny-le-Bretonneux, accueillera la deuxième édition de la Foire de Noël Art et Gastronomie de l'ASASOA France-Madagascar. Parmi les exposants attendus figure Edenia Chocolaterie Madagascar, fidèle au rendez-vous après une première participation remarquée.

Pour préparer cette rencontre, Achille Rajerison s'envolera pour la France dès le 30 novembre. Le fondateur d'Edenia ne cache pas ses ambitions : présenter ses produits, bien sûr, mais aussi montrer une autre facette de Madagascar.

« Nous voulons mettre en avant les produits malgaches, qu'il s'agisse des cultures de rente ou de nos ressources endémiques. À travers le chocolat, nous racontons une histoire, celle d'un terroir exceptionnel et de tout ce qu'il est capable d'offrir », explique-t-il.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Sur le stand, les visiteurs pourront découvrir une quinzaine de références, soit près de quarante kilos de chocolat. Derrière ces créations, un même fil conducteur : faire dialoguer le cacao malgache avec d'autres saveurs du pays. Vanille, combava, poivre sauvage tsiperifery, litchi ou cannelle viendront ainsi enrichir les recettes de la maison.

Certaines de ces matières premières sont produites directement par l'entreprise à Soatanana, dans le district de Vatomandry. Edenia y développe notamment ses propres cultures de litchi et de cannelle, dans une logique de maîtrise de la chaîne de production et de valorisation des ressources locales.

Cette présence en France revêt également une dimension plus symbolique. Pour Achille Rajerison, la diaspora malgache a un rôle important à jouer dans le développement du pays. Ses compétences, ses réseaux et ses investissements peuvent contribuer à faire émerger de nouveaux projets économiques.

« Il est important que les Malgaches croient d'abord en leurs propres produits. Lorsque nous donnons de la valeur à nos richesses ici, elles finissent naturellement par être reconnues ailleurs », souligne-t-il.

Le parcours d'Edenia s'inscrit justement dans cette vision. Partie d'une production locale, la chocolaterie a progressivement trouvé sa place auprès d'un public de plus en plus sensible aux produits transformés de façon artisanale à Madagascar. Plusieurs partenariats ont d'ailleurs déjà été noués en France, signe d'un intérêt croissant pour cette démarche.

À travers chacune de ses tablettes, Edenia cherche finalement à raconter un territoire. Celui d'un cacao reconnu parmi les meilleurs au monde, mais aussi celui d'hommes et de femmes qui travaillent la matière première sur place pour lui donner davantage de valeur.

Une manière de rappeler que les richesses de Madagascar ne résident pas seulement dans ce qu'elle produit, mais aussi dans sa capacité à transformer, à innover et à faire connaître son savoir-faire bien au-delà de ses frontières.