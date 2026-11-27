Forte de cinq années d'action dans les zones enclavées de la région Atsimo Andrefana, l'ONG UWS Madagascar a réuni hier ses partenaires autour du cap « Zéro Pauvreté Éducative » afin d'accélérer l'accès à une éducation de qualité. Avec 30 écoles déjà construites et plus de 17 000 enfants scolarisés, l'ONG prépare désormais son déploiement vers Ampanihy Ouest, avec pour objectif d'accompagner 36 380 élèves d'ici 2030.

Edward Hiaro Tsitohery, spécialiste de l'éducation auprès d'UWS

L'ONG UWS Madagascar a réuni hier les acteurs éducatifs autour d'une rencontre de plaidoyer et de partenariat intitulée « S'unir pour Zéro Pauvreté Éducative : un cap commun vers 2030 ». Organisé à l'occasion du cinquième anniversaire de l'organisation, cet événement vise à fédérer l'État, les bailleurs, les partenaires techniques et financiers, les fondations et le secteur privé afin de renforcer les synergies et d'élargir l'impact dans les régions isolées. « Atteindre les objectifs éducatifs à l'horizon 2030 nécessite de renforcer les dynamiques existantes et de mobiliser durablement l'ensemble des acteurs publics, privés et de la société civile.

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L'organisation affiche déjà 30 écoles construites, plus de 17 000 enfants scolarisés et 293 enseignants accompagnés », informe Edward Hiaro Tsitohery, spécialiste de l'éducation auprès d'UWS. Depuis son lancement en septembre 2021, l'ONG UWS Madagascar a enregistré ses premiers résultats en 2022 dans la région Atsimo-Andrefana, notamment dans le district de Morombe. Elle y a bâti un modèle d'éducation communautaire reposant sur quatre leviers : la formation des enseignants, la gouvernance scolaire, la mobilisation communautaire et l'amélioration des infrastructures.

Des résultats positifs

Les indicateurs présentés hier dans le cadre de cet événement témoignent d'une dynamique encourageante : en lecture, la moyenne est passée de 21 mots par minute en 2024 à 26 mots en 2026. En juin 2026, la présence moyenne atteint 81% chez les élèves et 83% chez les enseignants, tandis que 290 élèves ont été admis au CEPE en 2026, avec un taux de réussite de 90%.

À travers sa théorie du changement pour 2026-2030, l'ONG prépare son expansion vers le district d'Ampanihy Ouest. D'ici 2030, UWS Madagascar ambitionne d'accompagner 36 380 élèves, de former 433 enseignants et de construire 55 écoles. Une mobilisation collective jugée indispensable pour garantir à chaque enfant des zones reculées une éducation de qualité et ouvrir la voie à un avenir choisi.