Le commerce maritime mondial devrait stagner en 2026 en raison des perturbations des principales routes maritimes et des points de passage, ainsi que d'une incertitude commerciale plus large, selon la Revue du transport maritime 2026, publiée par ONU commerce et développement (CNUCED).

Les perturbations sur les principales routes maritimes et les points de passage ont contraint les navires à effectuer des trajets plus longs, prolongeant ainsi les temps de transit, augmentant les coûts de transport, entraînant une congestion portuaire et ajoutant de l'incertitude.

Des ports alternatifs, des réseaux de transport intérieur et des arrangements logistiques ont aidé à maintenir le commerce, mais à un coût plus élevé.

Le commerce maritime a atteint 12,3 milliards de tonnes en 2025, en hausse de 1,9 %, contre 3,9 % en 2024. La CNUCED prévoit une croissance nulle en 2026, suivie d'une reprise prévue de 3,2 % en 2027. Le commerce conteneurisé devrait croître de 3,3 % en 2026, surpassant le commerce maritime global mais ralentissant par rapport à 2025.

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Bien que la croissance des volumes de commerce maritime soit prévue comme étant à l'arrêt en 2026, la demande de transport maritime mesurée en tonne-milles devrait augmenter de 1,5 %, reflétant des voyages plus longs.

Le rapport appelle à un passage de la réponse à la crise à une préparation intégrée et à une adaptabilité, avec « résilience par conception et durabilité par défaut » guidant les investissements, la planification et les opérations.

« La résilience par conception et la durabilité par défaut établissent la norme : un transport maritime qui maintient les biens essentiels en mouvement vers chaque port, du hub le plus fréquenté à l'île la plus isolée », déclare le Secrétaire général ad intérim de la CNUCED, Pedro Manuel Moreno.

Principales routes maritimes et points de passage sous pression

Le conflit au Moyen-Orient depuis fin février 2026 a considérablement réduit le trafic à travers le détroit d'Ormuz, une porte d'entrée pour environ un cinquième des approvisionnements mondiaux en pétrole et d'autres produits stratégiques, y compris les engrais.

Avant la perturbation, environ 120 navires traversaient le détroit chaque jour. Au début de mars, le trafic mesuré par le tonnage brut avait chuté d'environ 95 %. Plus de 20 000 marins ont été initialement bloqués dans le Golfe Persique, avec des milliers restant là pendant des mois.

L'instabilité en mer Rouge a contraint de nombreux navires à emprunter la route plus longue autour du Cap de Bonne-Espérance, malgré le retour de certains opérateurs en ligne dans le couloir. Les expéditions de céréales de la mer Noire restent exposées à des risques de sécurité, tandis que des restrictions et des schémas de trafic changeants ont affecté les opérations du canal de Panama.

Ensemble, ces perturbations affectent le commerce de pétrole et de gaz, de céréales et de produits alimentaires, d'engrais et d'intrants industriels tels que les produits pétrochimiques et l'aluminium. Leur impact va au-delà de l'expédition, affectant les coûts de production et la disponibilité des importations essentielles, en particulier dans les pays dépendants des aliments et de l'énergie importés.

Des coûts plus élevés touchent le plus durement les économies vulnérables

Les taux de fret sont restés volatils en 2025 et 2026. Les taux spot des conteneurs ont plus que doublé entre janvier et août 2026, tandis que les taux des pétroliers ont atteint des sommets record sur certaines routes.

Le rapport estime qu'une augmentation soutenue de 70 à 80 % des coûts de carburant maritime, par rapport aux niveaux pré-impact de janvier-février 2026, ferait grimper les prix à la consommation de 0,19 % au niveau mondial, de 0,27 % dans les petits États insulaires en développement et de 0,35 % dans les pays les moins avancés.

Ces économies sont particulièrement vulnérables car elles ont moins de connexions maritimes, moins d'alternatives pour s'approvisionner en imports et moins de capacité d'absorption des coûts supplémentaires. Des coûts de fret plus élevés peuvent aggraver les pressions existantes sur les ménages et les entreprises.

Renforcer la résilience avant le prochain choc

Les ports font face à une congestion croissante alors que les temps d'attente des navires augmentent et que les routes maritimes et les schémas d'escale changent. Dans le même temps, ils doivent investir dans des systèmes numériques, la cybersécurité et des infrastructures résilientes au changement climatique.

La capacité de transport de la flotte maritime mondiale a augmenté de 3,5 % en 2025, dépassant la croissance du commerce maritime, mais 42 % des navires ont plus de 20 ans.

Le renouvellement de la flotte et des navires efficaces peuvent aider à réduire les émissions et l'exposition aux prix volatils des combustibles fossiles. Mais l'incertitude concernant les carburants et les réglementations futures risque de retarder les investissements.

La résilience par conception signifie intégrer des critères de résilience dès les premières étapes de la planification et de la prise de décision.

La durabilité par défaut signifie que l'intégration des principes de durabilité (économiques, sociaux et environnementaux) devient la norme.

Le rapport souligne également la liberté de navigation et de transit conformément au droit international, ainsi que la protection des marins.

Priorités politiques à venir

Les pays en développement ont besoin de financements abordables, de technologies, de compétences et de cadres réglementaires adaptés pour effectuer la transition vers un transport maritime plus durable sans perdre leur compétitivité commerciale. La CNUCED appelle les gouvernements, l'industrie et les partenaires au développement à :

Planifier des routes alternatives et des arrangements logistiques avant que les perturbations ne se produisent, et renforcer la préparation face aux perturbations des importations alimentaires essentielles.

Investir dans des ports et réseaux de transport efficaces, bien connectés, durables et résilients au climat, et renforcer la facilitation du commerce.

Soutenir des flottes et des carburants plus propres grâce à des règles prévisibles et un financement abordable.

Utiliser des outils numériques et des données pour améliorer l'efficacité opérationnelle, le suivi des performances et la mesure, et la visibilité de la chaîne d'approvisionnement, tout en renforçant la cybersécurité et en développant les compétences de la main-d'oeuvre.

Surveiller les tendances des marchés du fret et des coûts de transport, et aider les économies vulnérables à gérer leur impact.

Promouvoir un transport maritime durable par l'adhésion à de nouveaux instruments juridiques internationaux et en renforçant le cadre juridique maritime international et sa mise en oeuvre, si nécessaire, pour garantir qu'il reste adapté aux exigences en matière de changements technologiques et opérationnels.