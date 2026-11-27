Les champions du monde en titre de pétanque - Baloty, Lova, Tendry et Liva - ont regagné Madagascar hier, auréolés de leur sacre au 52e championnat du monde disputé en Thaïlande.

Accueil chaleureux des proches. Le quatuor malgache est rentré au pays hier en début d'après-midi. Les familles des joueurs, leurs coéquipiers ainsi que de nombreux passionnés de pétanque sont venus les accueillir à l'aéroport d'Ivato. Quelques responsables du ministère de la Jeunesse et des Sports et du Comité olympique malgache étaient également présents.

La sélection nationale, composée de Faralahy Urbain Joseph Ramanantiaray, alias « Baloty », Tendry Fitia Fanjamanovofifaliana, Lova Satamandimby Rakotoarisoa et Olivier Rakotomanana, dit «Liva», s'est hissée sur le toit du monde. Madagascar a dominé la France (13-9) mardi en finale de la 52e édition du Mondial, au boulodrome couvert de l'université de Khon Kaen, en Thaïlande. Il s'agit du troisième titre planétaire malgache en triplette, après ceux conquis en 1999 et à domicile en 2016.

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Les boulistes ont ensuite été reçus et récompensés par Yas Madagascar sur son campus d'Andraharo. Le partenaire de la fédération leur a remis un chèque-cadeau de 12 millions d'ariary. La délégation a également été honorée en fin d'après-midi à la place Goulette, avant de célébrer cette consécration avec toute la communauté de la pétanque au Sooatel, aux 67 Ha. Serge Rasanda Légende: Les champions du monde accueillis en héros à l'aéroport d'Ivato.

Ils ont dit :

· Olivier Ramanandraibe : « Nous avons toujours pris au sérieux la préparation mentale, et les joueurs se sont montrés réceptifs. Ils sont forts techniquement, mais la sérénité reste essentielle. Le match contre le Sénégal en est la preuve : je leur ai rappelé qu'une partie ne se termine qu'à 13 points. Même scénario en finale contre la France: menés au score, ils ont réagi rapidement pour égaliser puis s'imposer. Nous avons instauré un rituel dès le regroupement afin d'optimiser chaque geste, en travaillant la concentration et la respiration. Il faut faire abstraction des distractions extérieures, comme l'antijeu ou les faits de jeu, mais aussi maîtriser son stress intérieur. Il faut vivre l'instant présent et oublier le passé ou les erreurs. Une fois dans le rond, on ne pense plus qu'à exécuter le geste juste pour gagner. »

· Faralahy Urbain Joseph Ramanantiaray, alias « Baloty » :

«La compétition a été très rude, mais nous étions tous prêts à tout donner pour décrocher le titre. La rencontre face au Sénégal a été la plus difficile. Nos atouts résidaient notamment dans notre confiance mutuelle et notre combativité. Après ma médaille d'argent en tête-à-tête en Italie, où j'avais été déçu d'échouer si près du but, je m'étais fixé le défi de remporter le sacre mondial en triplette. Mon prochain objectif majeur sera de gagner les Masters.»

· Lova Satamandimby Rakotoarisoa :

« J'étais prêt pour ce rendez-vous depuis longtemps, dans la continuité de mon titre mondial en doublette mixte décroché en Italie. C'était ma deuxième participation au Mondial, j'avais donc déjà l'expérience du très haut niveau. Je n'ai changé ni mon style de jeu ni ma stratégie. Tous les adversaires étaient redoutables, et le Sénégal nous a particulièrement malmenés. Le terrain nous a aussi compliqué la tâche, mais la réussite a été de notre côté. J'avais également le moral au beau fixe grâce aux bénédictions des aînés de la famille et de mes coéquipiers avant le départ. Quant à mon calme, il est naturel : on ne devine jamais si je suis content, fâché ou déçu... »

· Tendry Fitia Fanjamanovofifaliana : « J'étais très serein et libéré avant les épreuves de tir de précision. Le problème est venu de plusieurs formes d'antijeu non sanctionnées par l'organisation : des supporters sénégalais criaient parfois lorsque j'entrais dans le rond, et l'animateur continuait de parler au micro alors que j'étais prêt à lancer ma boule. Malgré cela, je suis resté concentré, sans céder au stress. Nous avons choisi de ne pas déposer de réclamation afin d'éviter toute tension ou sanction (...) Mon élimination précoce au tir de précision a certes pesé, mais mes partenaires m'ont encouragé et remonté le moral avant la triplette. La mission était claire : renouer avec le titre. Cette fois, tous les quatre, nous avons décroché la victoire ultime. »

· Olivier Rakotomanana, dit « Liva » : « Je n'ai pas disputé les deux derniers matchs ; c'était un choix stratégique, car on ne change pas une équipe qui gagne. J'ai encouragé mes coéquipiers tout au long de chaque rencontre. Le duel contre le Sénégal m'a le plus marqué : ils ont failli nous éliminer à quatre reprises. Nos principaux atouts étaient la cohésion, la confiance et la solidarité. Nous avions aussi l'habitude de prier ensemble avant et après chaque partie. »

· Hery Ratsimba (entraîneur) : « Toutes les nations engagées affichaient un niveau relevé, notamment plusieurs sélections africaines. Le terrain, en béton dur recouvert de gravillons et sans sable, a gêné la majorité des équipes, car il diffère des surfaces européennes. Pour nous, c'était plutôt un avantage puisque nous avons l'habitude de jouer sur des sols durs. Les joueurs ont d'ailleurs su s'adapter au fil du tournoi. »

· Julio Édouard Adrien Andrianirina (président de la FSBM) :

« Tout s'est parfaitement déroulé. Joueurs, encadrement et dirigeants, nous n'avons rien à redire sur les conditions de séjour en Thaïlande, qu'il s'agisse de l'hébergement ou du transport. Le seul bémol concernait les repas, assez relevés. Si le groupe les a appréciés les deux premiers jours, la diaspora nous a ensuite préparé des plats sans piment (...) Après la finale, Lova et Liva ont été tirés au sort pour le contrôle antidopage. Nous avons ensuite assisté au dîner de gala de remise des médailles et des trophées, avant de fêter la victoire lors d'une soirée organisée par la diaspora. Je tiens d'ailleurs à remercier chaleureusement la diaspora en Thaïlande - une dizaine de personnes - ainsi qu'une trentaine de compatriotes basés en Europe, en France et à Genève, pour leur précieux soutien. »