Les titres internationaux confirment le potentiel malgache. Face aux défis actuels, les sportifs ont besoin de financements, d'infrastructures accessibles et d'un meilleur accompagnement.

Le dernier sacre mondial en pétanque est une fierté nationale. Il témoigne d'un vivier de talents capables de rivaliser avec les meilleurs. À l'inverse, la progression des athlètes reste souvent freinée par des difficultés matérielles et financières.

La pétanque illustre particulièrement cette richesse. Chaque championnat national rassemble plus de 300 compétiteurs. Dans les quartiers, les espaces libres deviennent spontanément des terrains de jeu, sans véritable intervention de l'État. Le niveau est tel que des joueurs atteignant les huitièmes ou les quarts de finale nationaux peuvent tenir tête à des sélections présentes aux Mondiaux. Cette densité compétitive constitue un atout que peu de disciplines peuvent revendiquer.

Pour Fetra Ratsimiziva, ancien judoka et olympien, cette dynamique doit être mieux reconnue. « Nos athlètes et champions actuels restent trop peu connus et trop peu valorisés ou aidés dans leur préparation », souligne-t-il.

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Pour l'ensemble des disciplines, il propose de distinguer trois catégories au sein de la politique sportive : le sport populaire, le sport de reconnaissance nationale et le sport de performance. Cette approche permettrait de mieux répartir les ressources selon les réalités et les ambitions de chacune.

Le football, en raison de sa popularité et de son audience, concentre une large part de l'attention et des investissements publics. Pourtant, d'autres disciplines -- comme le judo, le rugby, la natation, l'haltérophilie ou le basketball 3x3 -- obtiennent elles aussi des résultats continentaux et internationaux, souvent avec des moyens limités.

Rayonnement international

L'enjeu n'est pas d'opposer les disciplines, mais de bâtir un financement plus équilibré, qui tienne compte des résultats, du potentiel et de la formation au sein de chaque fédération.

Le soutien ne peut toutefois se limiter aux subventions. La disponibilité d'infrastructures adaptées reste tout aussi déterminante. Les installations publiques devraient être mises à la disposition des sportifs et des clubs, gratuitement ou à des conditions accessibles pour les fédérations, afin qu'ils puissent s'entraîner régulièrement. La mise aux normes du stade Barea doit demeurer une priorité absolue.

Pour les meilleurs éléments, l'ouverture vers l'extérieur constitue un autre levier. Des formations spécialisées, des stages dans des centres de haut niveau et des échanges avec des structures étrangères permettraient aux athlètes et aux encadrants d'acquérir de nouvelles compétences.

Le président de Malagasy Rugby, Marcel Rakotomalala, défend cette logique : « Le financement public ne doit pas reposer uniquement sur la popularité médiatique ou le nombre de supporters d'une discipline. Il devrait tenir compte des résultats, du potentiel des athlètes, de la formation des jeunes et des perspectives de rayonnement international. »

L'objectif est donc de créer un cadre où les talents peuvent émerger, se former et progresser sans être constamment freinés par le manque de moyens.