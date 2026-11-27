Le séisme de magnitude 6,4 enregistré mardi à 15 h 06, à environ 326 kilomètres au nord-est de Rodrigues, remet en lumière le risque de tsunami dans l'océan Indien.

Si aucune secousse n'a été ressentie sur le territoire et que l'alerte a rapidement été levée, cet événement rappelle que Madagascar n'est pas à l'abri d'un tel phénomène.

Le littoral malgache demeure exposé. Plusieurs failles actives de l'océan Indien peuvent générer de grandes vagues susceptibles d'atteindre le pays.

« Les zones de subduction sont situées à l'est, en direction de l'Indonésie, ainsi que dans le golfe d'Oman. Elles constituent des sources potentielles de tsunami pour Madagascar », a expliqué hier Andry Ramanantsoa, sismologue et technicien auprès de l'Institut et Observatoire de Géophysique d'Antananarivo (IOGA).

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Un tsunami est généralement déclenché par un tremblement de terre sous-marin lié au mouvement d'une faille inverse. Ce phénomène déplace verticalement le fond marin et met en mouvement d'importantes masses d'eau. Bien que ces régions sismiques soient éloignées du pays, cette distance ne suffit pas à écarter la menace pour la Grande Île. « Le Nord est la partie la plus proche de ces zones, notamment de celle du golfe d'Oman », poursuit le spécialiste.

Dans l'hypothèse d'un séisme majeur au large de l'Indonésie, Madagascar disposerait d'environ huit à neuf heures pour organiser sa réponse.

Surveillance étroite

En haute mer, l'onde se déplace à près de 900 km/h, soit la vitesse d'un avion de ligne. À l'approche du rivage, les frottements avec les fonds marins freinent sa progression jusqu'à environ 30 km/h. Des vagues dévastatrices comme celles de 2004 en Indonésie ne seraient toutefois pas à craindre. « L'onde perd une partie de sa puissance en traversant l'océan, mais les zones côtières ne sont pas pour autant à l'abri d'inondations », précise Andry Ramanantsoa. La gestion d'une telle menace repose avant tout sur la rapidité de transmission des alertes et la coordination des secours.

« Lorsqu'un séisme est détecté et qu'un danger est identifié, l'alerte est transmise au Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC), chargé de coordonner les mesures de sécurité », indique-t-il.

Contacté après la secousse survenue près de Rodrigues, le BNGRC confirme n'avoir reçu aucune alerte pour Madagascar. Le danger dépend en effet de la configuration géologique du séisme plutôt que de sa seule puissance. Malgré une magnitude élevée, la secousse de mardi ne réunissait pas les conditions nécessaires à la formation d'un raz-de-marée. « Son épicentre n'était pas situé dans une zone de subduction »,

souligne le sismologue. Si cet épisode n'a finalement présenté aucun danger, il rappelle l'importance de maintenir une surveillance étroite de l'activité sismique régionale. Pour Madagascar, l'enjeu n'est donc pas seulement de savoir si un tsunami peut survenir, mais de disposer des moyens nécessaires pour en anticiper les conséquences.