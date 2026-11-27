Le nouveau président de l'Assemblée nationale fait un appel du pied aux jeunes ayant pris part aux manifestations de 2025. Afin de gagner leur faveur, il parle notamment de la mise en accusation d'Andry Rajoelina.

Une opération de charme. C'est ce que Marco Tsaradia, fraîchement élu président de l'Assemblée nationale, a engagé à l'endroit des jeunes qui ont pris part aux manifestations de septembre et octobre.

Entouré d'individus s'affirmant être membres du mouvement Gen Z, hier, il a tenu une conférence de presse à Tsimbazaza. Une sortie médiatique durant laquelle il s'est évertué à affirmer sa volonté d'impulser une traduction en acte des revendications de ceux qui ont pris part aux manifestations de l'année dernière. Marco Tsaradia affirme ainsi qu'il compte ouvrir « dans l'immédiat » une commission d'enquête parlementaire sur la gestion du budget de la présidence de la République sous l'administration Rajoelina.

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« Parmi ces jeunes, plusieurs sont compétents. Nous allons donc les recruter comme personnes-ressources pour nous appuyer techniquement dans le cadre de cette enquête parlementaire », affirme le nouveau patron de la Chambre basse. Pour convaincre les jeunes manifestants de ses intentions, Marco Tsaradia sort également la carte de la procédure de mise en accusation de l'ancien président de la République devant la Haute Cour de justice (HCJ), qui est une des revendications des mouvements de jeunes.

Selon la Constitution, « le président de la République n'est responsable des actes accomplis liés à l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison, de violation grave ou de violations répétées de la Constitution, de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. Il ne peut être mis en accusation que par l'Assemblée nationale au scrutin public et à la majorité des deux tiers de ses membres. Il est justiciable devant la Haute Cour de justice (...) ».

Depuis le début du pouvoir de la Refondation, le déclenchement du processus de mise en accusation de l'ancien locataire d'Iavoloha est revendiqué par les jeunes manifestants. Hier, Marco Tsaradia s'est donc engagé à répondre favorablement à cette revendication. En réponse à la presse, il s'est défendu du fait que ses initiatives soient une manière de s'attirer les bonnes grâces de la Gen Z. Difficile cependant de ne pas faire le rapprochement au regard du scénario d'hier.

Argument de ralliement

L'élection de Marco Tsaradia à la présidence de l'Assemblée nationale a en effet suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux. Plusieurs jeunes revendiquant avoir pris part aux manifestations de septembre et octobre 2025 ont fait part de leur désapprobation. La raison de cette contestation est le parcours politique du nouveau patron de la Chambre basse. Actuellement vice-président de la plateforme Vondron'ny Fihavaozan'i Madagasikara (VFM), il a été élu député d'Ampanihy en tant qu'indépendant.

Toutefois, à l'instar de la plupart de ses pairs indépendants au sein du VFM, Marco Tsaradia était membre de l'Union des pro-Rajoelina (UPAR). Comme son nom l'indique, il s'agit d'une des entités politiques qui ont soutenu l'ancien chef d'État. Mettre sur la table la carte de l'enquête parlementaire sur la gestion de la présidence de la République et celle du déclenchement de la procédure de mise en accusation devant la HCJ semble ainsi être une manière de souligner sa rupture avec l'ancien locataire d'Iavoloha.

Aborder la procédure de mise en accusation devant la HCJ pourrait aussi être un argument, pour Marco Tsaradia, de rallier derrière lui les courants politiques qui se revendiquent comme étant les dépositaires de « la lutte politique » ayant conduit au départ d'Andry Rajoelina. Outre les contestations des jeunes manifestants, l'élection du nouveau président de l'institution s'est déroulée sur fond de grogne. Pour montrer leur désaccord, les députés du parti Tiako I Madagasikara (TIM) et le député du courant pro-Siteny, présent mercredi, n'ont pas pris part à son élection en quittant la salle. Pareillement pour le député du parti ASA Vita no Ifampitsarana (AVI).

Comme indiqué précédemment, la Constitution prévoit que la mise en accusation de l'ancien chef d'État devant la HCJ nécessite le feu vert de la majorité des membres de l'Assemblée nationale. Affirmant avoir plus de cent députés dans ses rangs, le VFM, avec le renfort des élus du TIM et des pro-Siteny, pourra atteindre le quorum nécessaire. Toutefois, dans la liste des cent vingt-neuf députés qui ont voté pour Marco Tsaradia figurent des députés du groupe Isika Rehetra Miaraka amin'i Andry Rajoelina (IRMAR).

Outre le cas de l'ancien chef d'État, seize demandes de mise en accusation devant la HCJ sont toujours dans les tiroirs de l'institution de Tsimbazaza. Le blocage des précédentes procédures dépasse le cadre politique. Les débats sur le sujet indiquaient que les considérations d'origine ethnique ou la crainte de déclencher un précédent prenaient le dessus. Au final, aucune procédure de mise en accusation n'a abouti jusqu'ici.

Toutefois, les jurisprudences constitutionnelles de ces derniers mois permettent de poursuivre les personnalités justiciables devant la HCJ devant les juridictions de droit commun pour les cas de corruption et les délits connexes. Remettre sur la table la mise en accusation pourrait être surtout une rhétorique politique.