Les acteurs de Diana et de Sava apportent leurs contributions au projet de Livre blanc sur la gouvernance minière, notamment sur les retombées économiques et la protection de l'environnement.

La consultation régionale organisée à Antsiranana constitue une étape importante dans le processus d'enrichissement du projet de Livre blanc sur la gouvernance du secteur extractif à Madagascar. L'objectif est de recueillir les observations et propositions des acteurs issus de deux territoires concernés par les enjeux liés à l'exploitation minière.

Après la concertation nationale organisée à Antananarivo les 20 et 21 août derniers, ayant réuni plus d'une centaine d'organisations de la société civile issues de vingt-quatre régions, le processus se poursuit dans les régions. À Antsiranana, l'OSCIE, ou l'Organisation de la société civile sur les industries extractives, a réuni les représentants des organisations de la société civile de Diana et de Sava, ainsi que d'autres acteurs concernés, pour examiner les principales recommandations formulées au niveau national et apporter leurs contributions.

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Cette démarche vise à confronter les orientations retenues dans la capitale aux réalités vécues dans les régions. Certes, le Livre blanc (code minier) est volumineux et la langue française constitue encore une barrière pour une partie des participants, mais ces derniers sont ainsi invités à enrichir le document, qui servira de référence pour porter auprès des autorités compétentes les propositions d'amélioration de la gouvernance du secteur extractif, notamment sur les plans économique, social et environnemental.

Par ailleurs, les principales innovations apportées par le nouveau code minier concernent notamment les aspects administratifs, fiscaux et sociaux du secteur, avec un accent particulier sur les conditions d'exploitation des ressources minières et le renforcement des exigences environnementales.

Des retombées économiques

Pour permettre aux participants de mieux appréhender les enjeux de cette réforme, une présentation synthétique du cadre juridique régissant le secteur minier a été organisée. Plusieurs propositions ont été avancées, notamment l'intégration de deux à trois articles dans la Constitution. Une telle inscription dans la loi fondamentale leur conférerait une portée et une valeur juridique particulièrement importantes.

Aussi, des dispositions ont été abordées, notamment l'évolution du taux de ristourne, passé de 2 % à 5 %, ainsi que l'introduction du Plan sociétal de l'entreprise. Ce dernier constitue un outil de concertation entre les sociétés minières, les maires des communes concernées et les représentants des communautés locales. Il vise à renforcer les retombées positives des activités extractives au profit des populations riveraines.

Selon les explications du coordonnateur national de l'OSCIE, Clément Rabenandrasana, la mise en place du Fonds minier d'investissement social et communautaire (FMISC) figure également parmi les évolutions évoquées. Alimenté par une contribution correspondant à 3 % des investissements des entreprises minières, ce mécanisme est destiné à améliorer les impacts sociaux des activités minières sur les communautés.

Sur le plan économique, le poids du secteur minier demeure considérable. Il contribue à hauteur d'environ 4,6 % du produit intérieur brut (PIB) sur la période 2023-2025. Les produits miniers représentent également près de 49 % des exportations nationales, même si une légère baisse a été enregistrée en 2024 et 2025.

Au-delà des performances économiques, les discussions ont particulièrement porté sur la nécessité de mieux maîtriser les impacts de l'exploitation minière.

La question de la répartition des ristournes a notamment suscité des préoccupations. Le passage à un taux de 5 % a fait l'objet de débats à l'Assemblée nationale, notamment sur la répartition entre les collectivités territoriales décentralisées et l'État central. La proposition évoquée prévoyait 2 % pour les collectivités et 3 % pour l'État, une orientation qui a suscité des mécontentements au sein des communautés locales, directement concernées par l'exploitation des ressources de leur territoire.

Autre défi majeur : la protection de l'environnement. Les activités extractives exercées sans encadrement rigoureux peuvent entraîner la dégradation des espaces naturels, la destruction des ressources forestières et la pollution des cours d'eau. À titre d'illustration, l'arrivée de quatre mille personnes dans une aire protégée, sans dispositif de contrôle ni mécanisme de responsabilisation, pourrait provoquer des dégâts considérables sur les écosystèmes.

« Cette consultation régionale revêt une importance particulière. Il s'agit de donner aux acteurs des régions l'occasion de s'exprimer sur les propositions élaborées dans la capitale, d'autant que les participants à la concertation nationale ne constituaient que des représentants de leurs territoires respectifs », explique encore le coordonnateur national.