Le contrôle de la licence C est suspendu jusqu'à nouvel ordre, le temps de revoir les textes qui l'encadrent. Celui des licences A et B se poursuit.

Le ministère du Tourisme et de l'Artisanat se rétracte. Il n'y aura pas de contrôle de la licence C, qui concerne les entreprises spécialisées dans les prestations touristiques spécialisées, dont la location de voitures, de bateaux et d'équipements touristiques, jusqu'à nouvel ordre. Une réunion avec les chauffeurs, guides et opérateurs touristiques s'est tenue avec des représentants du département concerné. Ce dernier fait savoir, en revanche, que la sensibilisation continue, de même que le contrôle des licences A et B, respectivement destinées aux agences de voyage et aux tours opérateurs. Il a été annoncé lors de la réunion mercredi dernier, à l'espace Havoria Anosy, que les détails relatifs à la licence C, tels que la simplification de l'obtention du document, ainsi que les textes réglementaires qui encadrent l'autorisation, sont à revoir. Le texte a en effet fait jaser, notamment en ce qui concerne le nombre de véhicules à exploiter pour obtenir une licence C.

La réglementation prévoit un minimum de trois véhicules. Et le texte 2001-027 souligne que chaque véhicule loué pour activité touristique doit disposer d'une carte d'exploitation distincte rattachée à une licence d'entreprise touristique.

Grande échelle

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Selon la note sur les points saillants de la réunion avec les opérateurs, le ministère du Tourisme entend renforcer les échanges et l'écoute des opérateurs et le processus de révision devrait associer les acteurs concernés à travers des consultations. Il a d'ailleurs été convenu que les textes relatifs au secteur en général ont besoin d'être mieux connus par les professionnels du tourisme.

La coopération avec les gestionnaires des parcs nationaux devrait également être renforcée. Les priorités porteront notamment sur la réhabilitation des infrastructures, en particulier les pistes, l'amélioration de la qualité des services et le développement de l'offre touristique, autant d'éléments qui contribuent à l'image de la Grande Île. Le ministère du Tourisme déclare par ailleurs s'ouvrir avec les autres départements ministériels et entités qui, de près ou de loin, travaillent avec les professionnels du tourisme.

De leur côté, les guides touristiques se sont particulièrement plaints de l'existence des tours opérateurs étrangers, qui font découvrir le pays sans document clair ni autorisation. « Des véhicules immatriculés avec des numéros étrangers circulent dans les sites touristiques et nous inquiètent particulièrement. La lutte contre les faux guides touristiques, les faux chauffeurs-guides qui proposent des trajets à vide devrait être l'affaire de tous », a insisté un guide touristique lors de sa prise de parole.

Les professionnels estiment également nécessaire d'organiser régulièrement des démonstrations des compétences des guides afin de distinguer les professionnels qualifiés de ceux qui exercent sans les qualifications requises. Des formations, des actions de renforcement des capacités et des échanges d'expériences devraient ainsi être organisés aussi fréquemment et à grande échelle que possible. Enfin, les professionnels du tourisme réfléchissent déjà à des propositions d'amélioration du Code du tourisme, qui date d'il y a 30 ans.