Dix prétendantes se disputeront le titre au CCI d'Ivato, autour du leadership féminin, de l'indépendance économique et de la mise en valeur des cultures africaines.

L'Afrique met ses femmes à l'honneur. Dix candidates représentant Madagascar, la Guinée, Mayotte, la Côte d'Ivoire et le Sénégal brigueront la couronne de Miss Waka Waka Africa 2026, samedi à 19 heures, au Centre de conférences internationales (CCI) d'Ivato, avec le soutien d'Orange Madagascar.

Au-delà des critères esthétiques, cette compétition panafricaine entend promouvoir l'autonomie des femmes, la confiance en soi, le leadership et leur engagement au service de leurs communautés. La lauréate décrochera le diadème ainsi qu'un séjour de formation en France. Black Nadia, D-Lain, Stella Lyncha et Awilo Longomba assureront l'animation de cette soirée mêlant concours, culture et spectacle. Entre élégance, sororité et diversité, l'événement ambitionne d'ériger ce sacre en symbole d'excellence et de rayonnement continental. L'élection s'inscrit dans une démarche de révélation des potentiels et de partage d'expériences entre les participantes.

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Lancée en 2024 à l'échelle nationale, l'initiative a pris en 2026 une dimension panafricaine, favorisant le dialogue culturel entre plusieurs nations du continent. Les dix finalistes se présentent ainsi comme les ambassadrices de leurs pays respectifs, animées par la volonté de porter une Afrique unie, fière de ses identités et tournée vers l'avenir.

La diversité africaine sur scène

L'enjeu de cette édition repose également sur les initiatives entrepreneuriales portées par les participantes. Chacune défendra lors de la finale un projet personnel devant un panel de partenaires -- notamment bancaires -- susceptibles de financer les dossiers retenus. Cette approche vise à donner aux jeunes femmes les leviers nécessaires pour concrétiser leurs ambitions et bâtir leur indépendance financière.

L'identité culturelle occupera une place centrale lors de cette soirée. Les finalistes défileront dans quatre tableaux : tenue de ville chic, costume traditionnel, tenue de plage chic et robe de soirée. L'occasion de mettre en lumière la richesse patrimoniale et les savoir-faire vestimentaires de chaque territoire.

Selon Faly Randrianjatovo, photographe, chorégraphe, directeur artistique et formateur de l'événement, plusieurs critères départageront les concurrentes : la démarche, le charisme, l'allure, la prestance, l'élocution, la pertinence du projet et le coup de coeur du jury. « Nous évaluons aussi bien leur présence scénique que leur capacité à s'exprimer, à défendre leur initiative et à se démarquer », souligne-t-il.

La note du jury comptera pour 80 % du résultat final, contre 20 % pour le vote du public, déjà ouvert en ligne sur le site missafricaofficial.com. À Madagascar, plusieurs actions de terrain ont déjà été menées à travers des ateliers de cuisine, de tissage et de couture, complétés par des formations destinées aux jeunes femmes souhaitant lancer leur activité. Ces opérations traduisent un engagement durable en faveur de l'émancipation économique. L'ambition est de faire de Miss Waka Waka Africa une véritable plateforme d'accompagnement et d'éclosion des talents à l'échelle du continent. La promotion de la destination Madagascar figure également au coeur des priorités. Le concours entend valoriser les atouts touristiques de la Grande Île auprès des délégations et partenaires étrangers, tout en contribuant au rayonnement international de l'Afrique.

À terme, les organisateurs souhaitent étendre progressivement la compétition afin d'y associer les 54 pays du continent.