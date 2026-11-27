Dix-sept militaires malgaches ont été formés pendant deux semaines à l'utilisation de drones de reconnaissance dans le cadre du partenariat militaire entre Madagascar et la France. Cette coopération a également permis la remise de douze appareils aux Forces armées malgaches, avec pour objectif d'améliorer leurs capacités de surveillance et de protection des troupes.

Le renforcement des compétences opérationnelles de l'armée malgache constitue l'un des axes de cette collaboration avec les Forces armées dans la zone sud de l'océan Indien (FAZSOI). Au total, dix-sept militaires provenant de l'armée de terre, de la marine nationale et du génie militaire ont pris part à une formation consacrée à la maîtrise des systèmes aériens sans pilote, assurée par des instructeurs des FAZSOI.

Le programme s'est déroulé au Centre d'entraînement commando d'Ambatolaona ainsi qu'au camp du génie militaire de Manjakandriana. Deux profils de participants ont été distingués.

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Onze militaires ont suivi une préparation en vue d'assurer, à leur tour, la formation de leurs collègues dans leurs garnisons respectives. Les six autres ont été formés au pilotage à distance et à l'utilisation tactique des drones. Une approche destinée à faciliter la diffusion de ces nouvelles compétences au sein des Forces armées malgaches.

La cérémonie de clôture s'est tenue hier à Ambatolaona. Elle a notamment donné lieu à la remise des attestations de formation et à la cession officielle de douze drones par les FAZSOI à l'armée malgache. Ces appareils serviront principalement aux opérations de reconnaissance et à la sécurisation des troupes dans les environnements terrestres.

« L'intégration de cet équipement appuie considérablement nos hommes sur le terrain dans l'exécution de leurs missions. Au-delà de l'aspect tactique, cet outil constitue une aide précieuse à la prise de décision. Notre priorité absolue demeure la préservation des vies humaines, même lorsque nos unités sont engagées dans des opérations complexes », a souligné le général Rakotomalala Herisoa Mario, directeur de la coopération militaire au sein du ministère des Forces armées.

Pour illustrer les compétences acquises, les militaires formés ont réalisé une démonstration sur les deux sites. L'exercice simulait la neutralisation d'éléments hostiles retranchés dans un camp. Le caporal Dylan, instructeur des FAZSOI, s'est félicité des résultats de la formation.