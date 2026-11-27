L'accès au financement reste un défi pour de nombreuses entreprises africaines, malgré l'existence d'importantes ressources financières sur le continent. Pour réduire cet écart, The Capital Bridge - Africa & Indian Ocean met en place une plateforme régionale destinée à rapprocher les investisseurs des entreprises et à faciliter la concrétisation des projets économiques, le 26 novembre 2026. Initiée par KPI Africa Business Services, elle fonctionnera de décembre 2026 à décembre 2027.

Le continent dispose d'une base de capitaux domestiques estimée à 4 000 milliards de dollars, tandis que son déficit annuel de financement dépasse 400 milliards de dollars. Une partie des ressources reste placée dans des instruments financiers, alors que les entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises ainsi que les startups, rencontrent des difficultés pour accéder aux financements nécessaires à leur croissance.

« Les capitaux existent, mais ils ne sont pas toujours accessibles ni orientés vers les besoins réels des entreprises», souligne M. Tahiry Rasamoelison, directeur associé de The Capital Bridge. La plateforme entend ainsi agir sur quatre principaux obstacles: l'accès au capital, la culture financière, la bancabilité des projets et la mise en relation avec les financeurs.

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Son dispositif repose sur cinq composantes complémentaires. The Capital Bridge Academy proposera des formations et des ateliers pour améliorer la compréhension des mécanismes de financement. The Project Call permettra d'identifier les entreprises à potentiel, tandis que The Bankability Lab accompagnera les projets sélectionnés dans leur structuration, notamment en matière de gouvernance et de documentation.

Le rendez-vous phare, Capital Matchmaking & Deal Room, se tiendra les 14 et 15 octobre 2027. Il réunira entreprises, investisseurs, banques, fonds et institutions financières autour de présentations de projets, de tables rondes et de rencontres ciblées. Un mécanisme de suivi permettra ensuite de mesurer les démarches engagées et les connexions établies.

Pour les entreprises, cette initiative représente une occasion de mieux préparer leurs dossiers et de dialoguer avec des partenaires financiers.