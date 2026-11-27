L'Association Fanjiry a apporté une aide alimentaire à plusieurs structures accueillant des personnes vulnérables et des enfants défavorisés dans la région Atsimo Andrefana, le 24 novembre. Au total, 80 sacs de riz ont été distribués dans le cadre de cette action sociale destinée à répondre aux besoins alimentaires des bénéficiaires.

Conduite par Elisa Randrianirina, épouse du président de la Refondation de la République de Madagascar, cette initiative a ciblé trois struc tures. La première étape de la mission a conduit la délégation à l'Aumônerie catholique, qui accueille notamment des personnes souffrant de problèmes de santé mentale, des femmes victimes de violences et des sans-abri. Quarante sacs de riz ont été remis à cette structure afin de soutenir la prise en charge quotidienne de ses pensionnaires.

Poursuite des initiatives

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La délégation a également rencontré des enfants et des jeunes en situation de handicap visuel et moteur. Les échanges ont notamment porté sur leurs aspirations professionnelles. Plusieurs d'entre eux ont exprimé leur souhait de devenir journalistes. À cette occasion, l'épouse du général Sambiheviny, marraine de l'association, a souligné l'importance de poursuivre les initiatives solidaires en faveur de l'inclusion des personnes en situation de handicap.

L'Établissement Virginie, qui accueille 81 enfants orphelins ou en situation de handicap dans les fokontany de Besakoa et d'Ambohitsabo, a également bénéficié de cette opération. Parmi les pensionnaires, 37 sont scolarisés à l'école primaire publique, 28 fréquentent l'École Verte d'Ambohitsabo, avec l'appui du Fonds d'intervention pour le développement (FID), tandis que 16 ne sont pas scolarisés.

Face aux difficultés d'approvisionnement alimentaire, qui ont entraîné une réduction des rations des enfants, l'établissement a reçu 40 sacs de riz supplémentaires. Cette dotation vise à améliorer les conditions de prise en charge des pensionnaires.

À travers cette distribution, l'Association Fanjiry entend apporter un soutien aux structures qui accompagnent au quotidien les personnes en situation de précarité, notamment les enfants privés de soutien familial et les personnes en situation de handicap.