Le commerce électronique prend une place croissante dans les habitudes des consommateurs malgaches, notamment à travers les réseaux sociaux. Face à cette évolution, le ministère du Commerce et de la Consommation prépare un cadre juridique spécifique pour sécuriser les transactions et renforcer la confiance entre vendeurs et acheteurs.

Une consultation des acteurs du secteur s'est tenue les 25 et 26 novembre 2026 au Delta Hotels by Marriott, à Antanimena. Organisé par le ministère du Commerce et de la Consommation, celui chargé du Développement du numérique, des Postes et des Télécommunications, ainsi que le projet Pôles intégrés de croissance, avec le soutien de la Banque mondiale, cet atelier vise à recueillir les propositions nécessaires à l'élaboration du texte.

« Il existe déjà plusieurs lois, notamment sur les transactions électroniques, la signature électronique et la protection des données personnelles, mais elles ne couvrent que partiellement le commerce électronique », a expliqué la ministre du Commerce et de la Consommation, Haingotiana Andriamadison.

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Les discussions portent notamment sur les aspects administratifs, fiscaux, douaniers et financiers, ainsi que sur la protection des consommateurs et la sécurité des échanges numériques. L'objectif est de disposer d'une loi dédiée dans un délai d'un an. Un cadre adapté pourrait favoriser la formalisation des activités en ligne, sécuriser les revenus des commerçants et soutenir le développement de l'économie numérique.