Les familles se rendent sur les sites de vaccination contre la rougeole. La Croix-Rouge Malagasy (CRM) a mobilisé plus de trois mille volontaires pour sensibiliser les enfants et leurs familles à la vaccination, grâce au soutien financier et technique des CDC des États-Unis (US CDC) et de la Croix-Rouge américaine, via la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR). Un père venu faire vacciner son enfant raconte ce cheminement : « Des personnes sont venues nous informer », dit-il en désignant les sensibilisateurs en gilet rouge et la sage-femme. « Ensuite, ma femme m'en a parlé, et c'est ce qui nous a amenés ici. »

De septembre à novembre 2026, le projet de la CRM a apporté un appui de proximité au ministère et à sa Direction du programme élargi de vaccination (DPEV), notamment pendant la campagne nationale intégrée du 5 au 9 octobre contre la rougeole et la poliomyélite, avec administration de vitamine A. Cet appui a couvert quinze districts du Vakinankaratra, de la Sava, du Menabe et de l'Itasy. Dans ces zones d'intervention, ces volontaires ont atteint et orienté 640 005 enfants de 9 à 59 mois vers les sites de vaccination. Ces résultats ont été partagés au Radisson Blu, à Ambodivona, hier, lors d'un atelier de restitution et de capitalisation de cette action.

Les objectifs ont été dépassés dans plusieurs districts, notamment dans le Menabe, à Ambatolampy et à Mandoto. Selon la Croix-Rouge Malagasy, le plus grand défi de la vaccination, c'est d'atteindre les enfants des zones enclavées. Certains enfants se trouveraient à près de 170 km du site de vaccination.