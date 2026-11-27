Le monde du tennis malgache est en deuil. Josoa Rakotonindriana, figure de l'organisation des compétitions et propriétaire du Country Club d'Ilafy, est décédé ce jeudi 26 novembre. Sa disparition laisse un vide auprès des passionnés de la petite balle jaune, notamment dans le milieu des organisateurs de tournois.

Au fil des années, Josoa Rakotonindriana avait fait du Country Club d'Ilafy un lieu de référence pour les amateurs et les compétiteurs. Son engagement s'était notamment traduit par l'organisation de plusieurs rendez-vous sportifs, dont le BMOI Premium Challenge.

Il avait également été à l'origine de l'Open international BMOI-Madauto, une compétition qui offrait aux joueurs malgaches l'occasion de se confronter à des adversaires étrangers. Plus récemment, il avait contribué à la mise en place de la Sipem Banque Cup, accueillie à plusieurs reprises par le Country Club d'Ilafy.

L'édition 2025 de ce tournoi avait réuni 144 joueurs et joueuses, témoignant de l'intérêt suscité par cette compétition et de sa volonté de rendre le tennis accessible à un public plus large.

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À travers les nombreuses compétitions qu'il a contribué à organiser, Josoa Rakotonindriana aura durablement marqué le tennis malgache. Son engagement pour la multiplication des tournois et le rayonnement de cette discipline restera associé à son parcours. Sa disparition représente une perte pour toute la communauté tennistique malgache.