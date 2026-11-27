Premier match, première victoire. Les protégés du coach Romuald Rakotondrabe, à la tête de l'équipe réserve d'Al Merrikh SC en Premier League soudanaise, ont remporté la victoire à leur tout premier match du championnat. Al Merrikh SC s'est largement imposé 4-0 contre Kober à Khartoum mercredi.

L'équipe du coach Rôrô avait déjà mené 2-0 à la pause et a marqué deux buts de KO supplémentaires en seconde période. Le groupe avait passé un mois de stage de préparation intensive en Égypte avant le coup d'envoi du championnat soudanais.

« Je ne connaissais pas l'équipe adverse, mais je connais bien mes joueurs. Ils sont au top physiquement, techniquement et tactiquement, et sont fin prêts après le travail intensif de préparation. Ils ont du talent et il faut juste un peu plus de détermination et de rigueur pour espérer accéder à l'équipe première », a souligné le coach Rôrô. Al Merrikh SC jouera contre Al Nasser Omduman lors de la deuxième journée, dimanche à Khartoum. Seize équipes disputent le championnat élite soudanais.