Le chocolat malgache s'invite aux festivités de Noël en France. Edenia Chocolaterie Madagascar prendra part à la Foire de Noël Art et Gastronomie, prévue le 19 décembre à La Ferme du Manet, à Montigny-le-Bretonneux. Pour cette deuxième édition, l'établissement entend mettre en lumière la richesse du cacao malgache et la diversité des ingrédients locaux à travers ses créations artisanales.

Organisée autour de l'art, de l'artisanat et de la gastronomie, la foire réunira des créateurs, artisans et producteurs venus faire découvrir leurs savoir-faire. Après une première édition baptisée « Foire de Noël destination Madagascar», organisée au château de Meudon, ce rendez-vous poursuit la promotion des produits malgaches auprès du public français.

Fondée à Antananarivo par Achille Rajerison, Edenia associe chocolaterie et formation à travers son concept de chocolaterie-école. L'établissement mise sur le cacao local et les ingrédients du terroir pour confectionner des chocolats artisanaux, en valorisant notamment les produits de rente et les saveurs endémiques. Une quinzaine de variétés sont prévues pour cette exposition-vente, avec au moins 40 kg de produits à présenter. Des coffrets et différentes déclinaisons aromatiques seront proposés, entre autres au litchi, au tsiperifery, au combava et à la vanille, ainsi qu'à la cannelle cultivée à Soatanana, dans le district de Vatomandry.

À travers cette participation, Edenia souhaite aussi renforcer les liens avec les entreprises françaises. Cinq partenariats locaux sont déjà établis, et l'établissement espère élargir ce réseau tout en encourageant la consommation des produits malgaches. La démarche s'adresse également à la diaspora, invitée à soutenir les initiatives nationales et à contribuer à faire connaître la qualité des productions artisanales malgaches. Pour Edenia, cette présence en France représente ainsi une occasion de démontrer que le savoir-faire local peut trouver sa place sur des marchés étrangers.

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