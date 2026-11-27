Le torchon brûle. Le Club de football élite de Madagascar (CFEM) conteste la décision de la fédération de reprendre l'organisation et de modifier la formule de compétition. La Fédération malgache de football (FMF) a annoncé mardi qu'elle apportera des modifications concernant le championnat national de première division élite ou Pure Play Football League (PFL).

« La fédération a dû reprendre l'organisation dans le but d'honorer les exigences et recommandations de la FIFA, qui exige désormais l'organisation de la PFL football féminin. Le CFEM s'est dit incapable d'assurer l'organisation de ces deux compétitions. La mauvaise organisation de ces deux championnats entraînera la revue à la baisse des subventions de la FIFA », a expliqué le président de la fédération, Alfred Randriamanampisoa.

Le nombre de clubs sera élargi à vingt-quatre. Les seize équipes en lice lors de la précédente édition 2025-26 seront toutes maintenues. Les huit clubs les mieux classés à l'issue du championnat national D2 accéderont pour leur part à la prochaine saison de la PFL.

Sous tension

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Les présidents de huit grands clubs du pays : CFFA, Disciples FC, Ajesaia, Cosfa, AS Sainte-Anne, Fosa Junior, FC Rouge et Cospn soulignent que « l'élargissement du nombre des clubs participants ne rehaussera pas le niveau du championnat ».

Les seize clubs engagés lors de la précédente saison étaient le CFFA, Elgeco Plus, Ajesaia, Disciples FC, Fosa Juniors FC, Cosfa, FC Rouge, AS Sainte-Anne, Uscafoot, Mama FC, Tsaramandroso FFC, Antimo Record, FC Clinique Zanatany, TGBC, Cospn et AS Fanalamanga. Les huit clubs de D2 les mieux classés qui devraient accéder à la PFL sont la GNFC Vakinankaratra, Wagner Androy, Disciples Espoir Analamanga, Racing FC Boeny, ASJM Sofia, AFCA Sava, JCA FC2A 3FY Plus Itaosy et Cospn 5 Matsiatra Ambony.

Selon la fédération, les vingt-quatre équipes seront réparties en quatre conférences de six : Nord, Est, Ouest et Sud. Les composantes de chaque groupe se rencontreront en aller et retour. Une deuxième phase est prévue après l'étape inaugurale et les quatre meilleures équipes joueront la poule des as. Le coup d'envoi du championnat masculin est prévu le 13 décembre. Le CFEM consultera les techniciens ce vendredi et remettra les résolutions à la fédération. Dans le cas où la fédération persisterait et appliquerait la formule ci-dessus, ces grands clubs prendront ensemble une décision qui impactera le championnat.