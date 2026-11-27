Le slam se décline en trois langues pour cette 17e édition de Madagaslam Festival. Du 25 novembre, une semaine d'ateliers, de lectures, de rencontres, de projections et de performances mettra à l'honneur le malgache, l'anglais et l'allemand, avec des invités venus notamment des États-Unis, d'Allemagne, de France et d'Espagne. Cette programmation précédera le tournoi national réunissant huit finalistes, dont le vainqueur représentera Madagascar à la Coupe du monde de slam poésie, qui aura lieu le 5 décembre.

La semaine malgache, intitulée « Aleo hiodina ny teny », mettra en avant la langue à travers des lectures, des ateliers d'écriture, des échanges sur l'intelligence artificielle, des rencontres littéraires et des performances. La programmation dédiée à la langue malgache met en avant plusieurs poètes, écrivains et slameurs nationaux, tels qu'Indiamahery, Netyk, Mitsinjo, Zara Ainga, Ikala Kely, Idealy, Nirihaja, Tata An'Ala et Diamondra, lors de plusieurs tables rondes.

Les volets anglophone et germanophone proposeront les catégories Slam Media Kids, réservée aux moins de 15 ans, et Slam Media Open, ouverte aux plus de 15 ans, ainsi que plusieurs ateliers, tournois, spectacles, rencontres avec des poètes et projections. Une rencontre avec Frank Klögen, figure de la poésie allemande, ainsi qu'avec Marc K. Smith, fondateur américain du mouvement slam-poésie, sans oublier les activités autour du slam comme outil pédagogique, complétera cette programmation.

Le festival reviendra également sur le parcours de Mafia, championne nationale ayant atteint les demi-finales de la Coupe du monde et représenté Madagascar lors de sa tournée en Allemagne. La finale nationale constituera le point culminant de cette édition, avec la désignation du champion 2026.

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