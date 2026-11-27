Le Togo et la Banque ouest-africaine de développement (BOAD) ont signé vendredi un accord de financement de 45 milliards de Fcfa.

Il financera la troisième phase du Programme d'appui à la mécanisation agricole et à l'irrigation (ProMAI III), approuvée par le conseil d'administration de la banque le 24 septembre dernier.

Pour le ministre des Finances et du Budget, Essowé Georges Barcola, cette nouvelle phase change d'échelle. Les deux premières ont surtout équipé les producteurs en machines agricoles. Celle-ci s'attaque au nerf de la guerre : l'eau.

Le programme prévoit l'aménagement de 530 hectares dans la préfecture de Dankpen, dans les cantons de Katchamba et de Koulfiékou. Les cultures seront irriguées par des systèmes à pivots centraux, alimentés par trois stations de pompage sur le fleuve Oti. L'énergie viendra d'une centrale solaire de 6 mégawatts, équipée de batteries de stockage.

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L'enjeu est de rendre l'agriculture moins dépendante des pluies, de plus en plus capricieuses avec le changement climatique.

Les résultats attendus sont ambitieux : une production additionnelle d'au moins 100 000 tonnes de riz par an, des revenus en hausse d'au moins 50 % pour les producteurs et au moins 60 000 emplois directs créés ou consolidés. Les jeunes et les femmes doivent occuper 60 % de ces emplois.

L'exécution, le vrai défi

Le ministre en convient : l'argent ne fait pas tout. Encore faut-il que les fonds soient bien utilisés, que les infrastructures fonctionnent et que les producteurs en voient rapidement les bénéfices. Il a aussi insisté sur la qualité de la dette contractée par l'État, tant sur son coût que sur son profil de remboursement.

La signature conclut la mission de la BOAD, les 26 et 27 novembre, dans le cadre du premier dialogue structuré entre la banque, les pouvoirs publics et le secteur privé de l'UEMOA.

Une façon de rappeler, selon la formule du président du Conseil, que « le développement du Togo passe par le développement de l'agriculture ».