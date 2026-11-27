Cent jours pour changer des trajectoires de vie. Au nom du président du Conseil, la ministre et secrétaire générale de la présidence du Conseil, Sandra Ablamba Johnson, également Gouverneur de la Banque mondiale pour le Togo, a lancé vendredi à Lomé la campagne nationale « Une fille qui apprend, une femme qui gagne ».

Elle a présenté au passage une initiative phare du gouvernement : l'École de la chance.

« Autonomiser une femme, ce n'est pas lui accorder une faveur, c'est lui reconnaître un droit fondamental », a-t-elle lancé.

Portée par le gouvernement avec l'appui de la Banque mondiale, la campagne veut accélérer les engagements sur quatre piliers :

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l'éducation des filles ;

l'entrepreneuriat et l'accès des femmes au financement ;

la prévention des violences basées sur le genre ;

la résilience face aux crises.

Le message tient en une phrase : investir dans l'éducation d'une fille, c'est investir dans la prospérité de toute une famille. Selon la Banque mondiale, chaque année d'études supplémentaire peut augmenter jusqu'à 20 % les revenus d'une femme à l'âge adulte.

L'École de la chance cible les jeunes filles déscolarisées ou qui n'ont jamais été à l'école. Le principe est concret : chaque apprenante est placée dans un atelier proche de son domicile, chez un maître artisan sélectionné sur cahier des charges. Elle y suit une formation courte et certifiante dans un métier porteur, complétée par des modules de compétences de vie.

Pour cette phase pilote dans le Grand Lomé, 1 500 jeunes filles sont formées dans 220 ateliers. Le programme est mis en oeuvre dans le cadre du projet SWEDD+, avec la Banque mondiale et l'UNFPA. Une évaluation doit permettre de l'étendre à toutes les régions.

Le Togo, bon élève régional

La ministre a mis en avant les acquis du pays : gratuité de l'école publique de la maternelle à la terminale, 25 % des marchés publics réservés aux jeunes et aux femmes, plus de 120 milliards de Fcfa de microcrédits accordés par le Fonds national de la finance inclusive (FNFI). Elle a rappelé aussi l'héritage des célèbres « Nana Benz », ces commerçantes de pagne devenues parmi les premières femmes d'affaires millionnaires d'Afrique de l'Ouest.

Résultat : dans l'édition 2026 du rapport « Les femmes, l'entreprise et le droit » de la Banque mondiale, le Togo se classe 2e en Afrique et 1eᣴ en Afrique de l'Ouest.

Le chemin reste long. Grossesses précoces, abandon scolaire, accès difficile au crédit et violences pèsent encore lourdement sur les filles et les femmes, surtout en milieu rural. La ministre a donc appelé chacun à jouer sa partie. Les bailleurs doivent financer l'extension du programme, les entreprises ouvrir leurs ateliers aux apprenties, et les banques et opérateurs télécoms concevoir des crédits et services adaptés. Les chefs traditionnels et religieux, enfin, sont invités à mobiliser les familles.

Le lancement coïncide avec les 16 jours de mobilisation contre les violences basées sur le genre.

Aux jeunes filles, la ministre a laissé quatre mots d'ordre : « Assiduité, discipline, réussite, autonomisation ».