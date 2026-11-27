L'Agence nationale de l'aviation civile (ANAC Togo) organise du 7 au 11 décembre la Semaine de l'aviation, sur le thème « Le transport aérien au Togo : enjeux et défis ».

Pilotes, inspecteurs, agents de piste, techniciens de maintenance et autres professionnels sont attendus pour débattre des grands défis du secteur : sécurité des vols, sûreté des aéroports, qualité des services, infrastructures et formation. L'ANAC veut aussi ouvrir l'événement au grand public, pour lui faire découvrir les étapes et les métiers qui se cachent derrière chaque décollage et chaque atterrissage.

Pour l'heure, les organisateurs restent toutefois discrets sur le contenu exact de la rencontre. L'ANAC annonce des panels et des échanges entre acteurs, mais n'a encore communiqué ni le programme détaillé, ni la liste des intervenants, ni les lieux et horaires des activités ouvertes au public.

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L'événement intervient alors que le Togo cherche à consolider sa place dans le transport aérien ouest-africain. L'aéroport international Gnassingbé Eyadéma, base de la compagnie ASKY, a accueilli plus de 1,2 million de passagers sur les neuf premiers mois de 2026, en hausse de 4,3 % sur un an.

Le pays soutient aussi le Marché unique du transport aérien africain (MUTAA), une initiative de l'Union africaine, d'Open Sky, pour ouvrir le ciel du continent. L'objectif est de lever les barrières qui freinent les liaisons entre pays africains et renchérissent le prix des billets.