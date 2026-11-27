Les conflits, les phénomènes météorologiques extrêmes et les chocs économiques plongent des millions de personnes supplémentaires dans la faim. Un nouveau rapport examine où les conséquences seront les plus graves l'année prochaine.

À l'approche de 2027, les conflits, les déplacements de populations, la hausse des prix alimentaires, les conditions météorologiques extrêmes et la diminution des financements humanitaires se combinent pour aggraver la situation dans certains des contextes les plus fragiles du monde.

Le dernier rapport « Hunger Hotspots », une analyse d'alerte précoce conjointe du Programme alimentaire mondial (PAM) et de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), identifie 16 foyers de faim où l'insécurité alimentaire aiguë devrait s'aggraver entre décembre 2026 et mai 2027.

La faim aiguë reste persistante dans les pays jugés les plus préoccupants : le Soudan, le Soudan du Sud, la Somalie, le nord du Nigeria et le Yémen. Ces cinq pays figurent parmi les foyers de faim les plus graves depuis 2022. Si l'aide humanitaire à grande échelle a permis d'éviter certains des pires scénarios, les financements humanitaires destinés à ces cinq pays ont toutefois diminué de 62 % entre 2022 et 2025.

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« Ce rapport nous indique où la famine pourrait frapper ensuite ; le moment est venu de concrétiser nos engagements », déclare Luke J. Lindberg, directeur exécutif du PAM. « Il faudra un effort collectif pour mettre fin aux conflits, financer pleinement nos équipes de terrain et garantir un accès sûr aux communautés vulnérables. »

Voici un aperçu des cinq pays suscitant les plus grandes inquiétudes et de l'action du PAM pour sauver des vies et protéger les moyens d'existence.

1. Soudan: risque de famine dans un contexte de conflit et de déplacements massifs

Le conflit en cours contraint les familles à fuir leurs foyers, perturbe les marchés et les moyens de subsistance, et limite l'accès humanitaire. Les conséquences sont dramatiques : 19,5 millions de personnes sont confrontées à une insécurité alimentaire aiguë de niveau « crise » ou supérieur. Cette classification indique de graves pénuries alimentaires ou le recours, par les ménages, à des stratégies d'adaptation néfastes pour se nourrir.

Par ailleurs, un risque de famine est prévu dans 13 zones et sites de déplacés du Darfour du Nord et du Kordofan du Sud jusqu'en janvier 2027, selon un scénario pessimiste. La malnutrition aiguë dépasse déjà les seuils de famine dans deux camps de personnes déplacées du Darfour du Sud.

La famine correspond au niveau le plus extrême d'insécurité alimentaire aiguë, caractérisé par une faim intense, une grande détresse, des taux critiques de malnutrition aiguë et un taux de mortalité élevé.

La sécheresse, les mauvaises récoltes et la flambée des prix des denrées alimentaires accentuent encore la pression qui pèse sur les familles. Le PAM s'efforce d'apporter une aide vitale aux personnes les plus gravement touchées par la faim, tout en fournissant aux agriculteurs, aux éleveurs et aux communautés de pêcheurs des semences, des outils, des aliments pour animaux et un soutien vétérinaire, afin qu'ils puissent continuer à produire de la nourriture et à générer des revenus.

2. Soudan du Sud : une urgence alimentaire qui perdure

Aucun autre pays n'est resté aussi longtemps au sommet de la liste des foyers de faim préoccupants. Le Soudan du Sud figure au niveau d'alerte le plus élevé dans tous les rapports depuis l'introduction de cette classification en 2022.

La reprise des violences rend la situation encore plus dangereuse. Depuis janvier 2023, environ 484 000 personnes ont été déplacées, tandis que la sécheresse, les inondations localisées, l'augmentation des prix des denrées alimentaires et les difficultés économiques exercent une pression croissante sur les ménages.

La dernière analyse disponible estimait que 7,8 millions de personnes seraient confrontées à une situation de crise alimentaire ou pire entre avril et juillet 2026. Un risque de famine a également été identifié dans quatre comtés des États de Jonglei et du Haut-Nil selon un scénario pessimiste. Le PAM veille à maintenir l'acheminement de l'aide alimentaire et nutritionnelle vers les communautés déplacées ou isolées par les combats, tout en soutenant la production alimentaire grâce à la distribution de semences adaptées au climat, de matériel de pêche et de services de santé animale.

3. Somalie : les chocs climatiques frappent des familles déjà épuisées

En Somalie, chaque nouvelle crise touche des communautés qui peinent encore à se remettre de la précédente. Les sécheresses des années passées ont fortement réduit les troupeaux, les revenus et les autres ressources sur lesquelles les familles s'appuient pour faire face aux périodes difficiles. Aujourd'hui, les conflits, la hausse des prix des denrées alimentaires et du carburant, ainsi que la menace d'inondations liées au phénomène El Niño accentuent encore ces pressions.

Environ 5,3 millions de personnes devraient faire face à une insécurité alimentaire aiguë de niveau crise ou pire, dont près de 1,5 million en situation d'urgence (IPC 4). Par ailleurs, près de 1,9 million d'enfants de moins de cinq ans souffriront de malnutrition aiguë entre juillet 2026 et juin 2027.

Le PAM prend également des mesures préventives avant l'arrivée des inondations, en fournissant une assistance monétaire aux familles vulnérables, en diffusant des alertes précoces et en aidant les éleveurs à protéger leurs animaux. Ces mesures viennent compléter l'assistance d'urgence destinée aux personnes déjà confrontées à une faim sévère.

4. Nord du Nigeria : le conflit s'invite jusque dans les assiettes

La violence qui sévit dans le nord du Nigeria ne se contente pas de chasser les populations de leurs foyers. Elle rend également plus difficile la culture, le transport, la vente et l'accès à la nourriture.

Le conflit empêche les agriculteurs de se rendre dans leurs champs, perturbe la production agricole et le commerce, et les prix élevés des denrées alimentaires et du carburant rendent même les repas de base inaccessibles à de nombreuses familles. Entre juin et août 2027, environ 23,3 millions de personnes réparties dans les 16 États du nord et dans le Territoire de la capitale fédérale devraient être confrontées à une insécurité alimentaire aiguë de niveau « crise » ou pire encore. Ce chiffre comprend 1,5 million de personnes en situation d'« urgence » dans le nord-est et le nord-ouest, et plus de 40 000 personnes en situation de « catastrophe » dans l'État de Borno. Plus de 3,7 millions de personnes sont déplacées à l'intérieur du pays, le nord-est restant particulièrement vulnérable.

Le PAM fournit une aide alimentaire d'urgence et une aide en espèces aux familles confrontées à une famine grave, tout en soutenant les agriculteurs avec des semences et des systèmes d'irrigation, et les éleveurs avec des aliments pour animaux, des vaccins et un accès à l'eau.

5. Yémen : une crise alimentaire fragile confrontée à de nouvelles menaces

Après des années de conflit, des millions de personnes au Yémen n'ont plus les moyens de faire face à un nouveau choc. La reprise des combats provoque des déplacements de population, perturbe les échanges commerciaux et rend l'accès humanitaire plus difficile.

La dépendance du Yémen vis-à-vis des importations alimentaires expose également les familles aux perturbations du trafic maritime en mer Rouge ainsi qu'à la hausse des coûts. Dans les zones contrôlées par le gouvernement, 5,4 millions de personnes devraient être confrontées à une insécurité alimentaire aiguë de niveau « crise » ou pire.

Le PAM fournit une aide alimentaire d'urgence et une aide en espèces, tout en améliorant les infrastructures hydrauliques, en soutenant l'agriculture adaptée au climat et en aidant les éleveurs, les communautés de pêcheurs et les petites entreprises à générer des revenus.

L'alerte précoce doit conduire à une action anticipatoire

L'objectif du rapport « Hunger Hotspots » n'est pas seulement d'identifier les endroits où la faim s'aggrave, mais aussi ceux où une intervention immédiate pourrait empêcher une crise bien plus grave.

Dans bon nombre de ces zones sensibles, le PAM combine une aide alimentaire et nutritionnelle d'urgence à des actions anticipatoires, aidant ainsi les communautés à se préparer aux sécheresses, aux inondations et à d'autres chocs avant que leur impact ne se fasse pleinement sentir.

À titre d'exemple phare, en collaboration avec la FAO, le PAM vise à protéger 9 millions de personnes dans 22 pays contre les effets d'El Niño, notamment en distribuant des aides financières avant que les catastrophes naturelles ne se produisent, en aidant les agriculteurs à préserver leurs récoltes et leur bétail, et en protégeant les sources d'eau et les stocks alimentaires. Fin octobre, ce plan présentait toutefois un déficit de financement de 125 millions de dollars américains.

Les avertissements sont clairs. Agir rapidement peut sauver des vies et contribuer à éviter que les foyers de famine d'aujourd'hui ne se transforment en catastrophes demain.

Consultez ici le rapport complet « Hunger Hotspots ».