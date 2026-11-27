Dakar — Plusieurs expositions, initiées dans le cadre du volet OFF de la 16ème Biennale d'art africain contemporain (Dak'Art) 2026 (19 novembre-19 décembre), ont choisi d'exploiter, sous différentes facettes, "l'(anti) fragilité", thème retenu pour cette rencontre internationale en mettant en exergue la renaissance ou encore les sutures de la mémoire.

De la Médina à la Gare, en passant par le Port autonome de Dakar, les visiteurs ont tout à leur portée pour admirer, connaitre et mieux comprendre l'art visuel.

Dans un espace ouvert ou fermé, plusieurs oeuvres d'artistes du Sénégal ou d'ailleurs comme le Congo, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, investissent les murs et les toits de différents sites visités par l'APS.

L'Empire des enfants, un complexe cinématographique et socioculturel de la commune de Médina, à Dakar, en est une parfaite illustration.

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Il abrite une exposition intitulée "Renaissance", qui présente les oeuvres des artistes comme celles de la Congolaise Sarah Paul. Ayant pour vision et ambition de "rallumer l'Empire", cette exposition se veut un "lieu de rassemblement" des Dakarois.

Dès l'entrée, l'on peut apprécier une installation bien inspirée des oeuvres de Sarah et de celles des autres artistes dans la cour du site.

À droite, par exemple, est accroché sur un mur blanc l'un de ses tableaux nommé "About". En acrylique sur toile, ce tableau présente des figures en mouvement, cherchant tous à atteindre un objectif.

Passionnée de dessin et de cinéma, Sarah Paul, diplômée de l'Ecole de peinture de Poto-Poto en République du Congo, développe une pratique pluridisciplinaire associant peinture, body painting et maquillage artistique.

Non loin de l'oeuvre de Sarah, c'est l'artiste ivoirien William Brown, qui signe sa présence. Rassemblées en petits tableaux conçus grâce aux techniques en verre et glaçure sur plaque en céramique, ses oeuvres offrent un aperçu particulier des personnages et du style de l'artiste.

Elles présentent des têtes de femmes et d'hommes ayant chacun un trait particulier par rapport aux autres.

Au premier niveau du site, logent les oeuvres du photographe sénégalais Khalifa Hussein. En noir et blanc, ses photographies illustrent les différents sites emblématiques de la ville de Dakar, notamment l'hôpital Principal, l'ancien et le nouveau Palais de Justice, avec un personnage servant d'observateur.

Ce photographe explore, à travers ses créations, des compositions originales interrogeant la perception du réel.

Entre matière, mémoire et mouvement

La galerie Vema de l'embarcadère expose "les sutures de la mémoire" de l'artiste sénégalais Moustapha Paye et celles de la plasticienne Fatou Sy.

Entre matière, mémoire et mouvement, Moustapha Paye propose certaines oeuvres réalisées dès les années 1970.

Puisant très tôt dans son environnement immédiat une grande part de son inspiration, il présente des oeuvres comme "Magal des Baye Fall", en utilisant la technique du collage de tissu, qui met ainsi en valeur la culture et la spiritualité sénégalaises.

À l'aide des tissus comme matériau d'expression, il fait de cette matière ordinaire un véritable langage plastique.

Au niveau des étages, se trouve une pièce aux lumières tamisées. Cette salle propose des calebasses naturelles de l'artiste plasticienne et créatrice sénégalaise Fatou Sy.

Grandes, ces oeuvres sont une série d'installation de luminaires organiques en calebasse naturelle sur socles en fer et perforations millimétrées. Ce travail s'articule autour d'un dialogue entre le végétal et le graphique.

Traces et Trames, à la Gare de Dakar

Initiée à l'occasion des 30 ans de la Galerie Kemboury, cette exposition présente les oeuvres d'artistes sénégalais et burkinabè.

Au 2ème niveau de la partie est de la gare de Dakar, le plasticien Samba Diallo et ses oeuvres font la loi. A travers ses motifs, cet artiste interroge "la cohésion sociale, les mémoires, les partages et les liens qui unissent les sociétés".

Dans une salle bien éclairée, il propose des oeuvres qui "tissent des ponts" entre "tradition et contemporanéité" pour révéler la force du collectif dans un monde en mutation.

Parmi ces oeuvres, on peut admirer "Symphonie des traditions", un tableau abstrait, réalisé en technique d'acrylique sur toile, avec des figures géométriques tissées symbolisant cette cohésion sociale.

De l'autre côté de la gare, en prenant les escalators, logent les oeuvres impressionnantes du burkinabè Christophe Sawadogo.

Plaçant l'humain au coeur de ses préoccupations, cet artiste plasticien, diplômé en art et communication de l'Université de Ouagadougou, présente plusieurs tableaux notamment des portraits réalisés sur des papiers blancs, portant les traces des pas de ses élèves et de sa voisine et collaboratrice.

À l'aide notamment de à l'encre de chine, l'artiste réalise des représentations humaines en plein mouvement ou activité.