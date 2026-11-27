Le lutteur de l'écurie Fass Benno, Ada Fass, défie l'ancien roi des arènes Balla Gaye 2 (école de lutte Balla Gaye), ce samedi, pour un combat présenté comme le choc du début de saison.

Ada Fass, considéré comme un des espoirs de la lutte sénégalaise, vise la couronne de roi des arènes.

Dimanche, "Borom Ndakarou" (le maître de Dakar), comme on le surnomme, sera soumis à un examen de passage face à un des meilleurs lutteurs des 20 dernières années, en l'occurrence l'ancien roi des arènes Balla Gaye 2.

Après ses deux dernières sorties infructueuses face à Boy Niang 2 et Siteu, le Lion de Guédiawaye veut redonner son blason.

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Le fils de l'ancien champion des années 1970, Mamadou Sakho dit "Double Less", joue sa survie dans cette affiche.

En cas de troisième revers, Balla Gaye 2 risque de précipiter sa retraite. Mais il peut compter sur un atout de taille, pour n'avoir jamais perdu devant un lutteur du département de Dakar.

Il doit toutefois faire très attention face à un adversaire réputé pour son imprévisibilité. Le natif de Fass avait déjà surpris Eumeu Sène la saison dernière, et veut surfer sur cette dynamique pour battre Balla Gaye 2.

Le pensionnaire de l'école de lutte Balla Gaye est crédité de 23 victoires et 7 défaites, tandis que son adversaire Ada Fass compte 14 victoires pour 4 défaites.

En plus de cette affiche, plusieurs autres combats sont au programme, dont ceux devant opposer Diène Kairé à Pokola et Youssouf Ndour à Mbacke Faye. Il y a aussi le combat Paul Menthe-Géant Balla.