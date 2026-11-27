À quelques semaines de la première Conférence des Parties (COP1) à l'Accord sur la Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ), qui se tiendra du 11 au 22 janvier 2027 au siège des Nations unies à New York, deux candidatures sont actuellement présentées pour accueillir le futur Secrétariat. La Chine soutient la candidature de Xiamen, tandis que la Belgique et le Chili ont présenté une candidature commune autour de Valparaíso et Bruxelles.

Adopté le 19 juin 2023 sous les auspices des Nations unies, l'Accord BBNJ est entré en vigueur le 17 janvier 2026. Le choix du siège du Secrétariat figure parmi les questions qui doivent être examinées lors de cette première réunion. La question a été évoquée mercredi à Beijing, lors d'un salon consacré au multilatéralisme et à la gouvernance des océans organisé par la China Public Diplomacy Association. Elle intervient alors que l'Accord BBNJ est entré dans sa phase de mise en oeuvre. Les documents officiels de préparation de la COP1 prévoient un point consacré aux «arrangements for the functioning of the secretariat, including its seat». Un autre document porte sur les aspects techniques liés à la mise en oeuvre du Clearing House Mechanism (CHM), le mécanisme d'échange d'informations prévu par l'Accord.

L'Accord BBNJ couvre quatre grands domaines : les ressources génétiques marines et le partage juste et équitable des avantages qui en découlent ; les outils de gestion par zone, notamment les aires marines protégées ; les évaluations d'impact environnemental ; et le renforcement des capacités et le transfert de technologies marines.

Deux candidatures, deux configurations

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La Belgique et le Chili ont annoncé le 6 novembre une candidature commune. Selon le ministère belge des Affaires étrangères, le Secrétariat serait établi à Valparaíso, au Chili, tandis que l'infrastructure physique et technique du CHM serait installée et exploitée depuis Bruxelles, en Belgique. Les deux pays proposent également Bruxelles pour accueillir les réunions des organes subsidiaires, sous réserve des décisions de la COP.

Mercredi, Guo Jiakun, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a abordé, séparément du salon, cette candidature lors de la conférence de presse régulière du ministère. Guo Jiakun a déclaré que les États-Unis, qui ne sont Partie ni à l'United Nations Convention on the Law of the Sea ni à l'Accord BBNJ, «have no say on the selection of the BBNJ Secretariat seat». Guo Jiakun a également appelé à la vigilance face à ce qu'il a décrit comme des tentatives de politiser le processus de sélection. Il a soutenu que la candidature commune Belgique-Chili est problématique à plusieurs égards, au regard des dispositions de l'Accord BBNJ, de la justice procédurale, des pratiques internationales établies, de la répartition géographique équitable, de la concurrence loyale et de l'engagement initial.

La Chine propose Xiamen comme siège du futur Secrétariat du BBNJ. Dans sa proposition, elle met en avant le rôle de Xiamen dans la recherche scientifique marine et la coopération internationale. Les documents de candidature présentent la ville comme disposant de près de 5 000 chercheurs dans ce domaine, et d'une trentaine de plateformes de recherche et développement. La proposition chinoise comprend également des éléments matériels. La Chine propose de mettre gratuitement et à long terme à la disposition du futur Secrétariat un bâtiment de 15 étages et deux bâtiments de soutien ainsi que des infrastructures destinées à accueillir différentes réunions. La proposition prévoit aussi des dispositions concernant les visas, l'entrée sur le territoire ainsi que les privilèges et immunités du Secrétariat et de son personnel.

Sur le plan financier, Yi Xianliang, Special Envoy for BBNJ Secretariat Affairs of China's Ministry of Foreign Affairs, a indiqué que la Chine contribuera à hauteur de USD 3 millions au fonds fiduciaire volontaire destiné à soutenir la participation de représentants des pays en développement aux réunions pertinentes. Yi Xianliang a également annoncé une contribution au fonds spécial consacré au renforcement des capacités liées à la mise en oeuvre de l'Accord. Au-delà du choix de la ville qui accueillera le Secrétariat, la mise en oeuvre de l'Accord BBNJ soulève aussi des questions liées aux moyens nécessaires pour permettre aux pays en développement de participer aux travaux et de mettre en oeuvre ses dispositions. La proposition chinoise de contribuer à différents mécanismes de financement s'inscrit dans ce volet du dispositif.

Maurice est directement concernée en tant que Partie au nouvel accord. Le pays a signé l'Accord BBNJ le 20 septembre 2023 et a déposé son instrument de ratification auprès du Secrétaire général des Nations unies le 30 mai 2024, selon l'United Nations Treaty Collection.

La première COP, prévue en janvier 2027 à New York, devra arrêter les modalités de fonctionnement du Secrétariat et son siège. Entre Xiamen, proposée par la Chine, et la candidature commune de la Belgique et du Chili, le choix devra donc être formalisé par les Parties dans le cadre de cette première réunion.