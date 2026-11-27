Malgré les premiers résultats encourageants de l'assainissement budgétaire, Maurice est encore loin de convaincre Moody's Ratings de revoir à la hausse sa notation souveraine. L'agence attend des garanties supplémentaires sur la capacité du gouvernement à réduire durablement l'endettement public, à améliorer le solde primaire et à maintenir le cap des réformes face aux résistances sociales.

Le message de Moody's Ratings est sans ambiguïté : Maurice devra encore faire ses preuves avant d'espérer une amélioration de sa notation souveraine. Lors d'un briefing virtuel organisé hier après-midi sur le profil de crédit du pays et sa trajectoire budgétaire, Raphaele Auberty (photo), Assistant Vice President, Sovereign and Sub-Sovereign Risk de l'agence, a clairement indiqué qu'un relèvement de la note Baa3, assortie d'une perspective négative, n'est pas envisageable dans l'immédiat. «Given that we have a negative outlook at the moment on the rating, an upgrade is unlikely at this stage», déclare-t-elle.

Si l'agence reconnaît les fondamentaux relativement solides de l'économie mauricienne, plusieurs vulnérabilités continuent de peser sur son appréciation du risque souverain. Parmi les atouts figurent la résilience de l'économie, un environnement favorable aux affaires et une diversification économique appréciable compte tenu de la taille du pays. Moody's relève également l'efficacité des politiques publiques et la capacité historique des autorités à absorber différents chocs.

Consolidation budgétaire et résistances

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«What we would be looking at to stabilise the outlook is really greater confidence that the government is able to sustainably reverse the fiscal deterioration that we are seeing», souligne Raphaele Auberty. Autrement dit, il ne suffit plus d'annoncer des mesures de consolidation : il faut démontrer leur efficacité et leur capacité à produire des résultats dans la durée.

Sur les progrès accomplis par le gouvernement, Moody's reconnaît que le premier exercice d'assainissement budgétaire a été relativement concluant, avec une réduction significative du déficit primaire. L'agence prend également en considération les mesures supplémentaires annoncées pour l'exercice financier en cours. Mais la question de leur mise en oeuvre demeure entière.

Raphaele Auberty rappelle que les premières étapes d'un programme de consolidation sont généralement les plus faciles à franchir. Elles permettent de mobiliser des marges de manoeuvre relativement accessibles, avant que les réformes ne commencent à produire leurs effets les plus contraignants. Après deux ou trois années, les résistances sociales et la lassitude face aux efforts demandés peuvent compliquer considérablement la poursuite du processus.

«The first measures in terms of fiscal consolidation are usually a bit easier to implement. Usually you have some low-hanging fruits», observe-t-elle. La difficulté consiste ensuite à maintenir le rythme sans provoquer de tensions économiques et sociales susceptibles de compromettre les objectifs initiaux.

L'analyste cite notamment le recul du gouvernement sur une partie de la réforme des pensions annoncée dans le Budget de juin dernier, ainsi que les manifestations enregistrées. Ces développements constituent, aux yeux de Moody's, autant de signaux à surveiller pour évaluer la capacité des autorités à poursuivre leur programme. L'enjeu est donc de trouver un équilibre entre discipline budgétaire et croissance. «The question is really the government's capacity to implement consolidation without impacting the long-term economic outlook for Mauritius», insiste-t-elle.

Le rebasage du PIB ne suffit pas

Autre sujet abordé lors du briefing : les interrogations soulevées par le State of the Economy Report publié en décembre 2024, qui avait révélé que certains indicateurs budgétaires avaient été sous-estimés. Les niveaux de dette et de déficit se sont avérés plus élevés que précédemment anticipés. Pour Moody's, cette situation a soulevé des questions sur la qualité des données économiques et la solidité des institutions chargées de les produire. Elle a également compliqué l'exercice de reconstruction des marges de manoeuvre budgétaires, puisque les autorités ont dû composer avec une situation initiale moins favorable.

Concernant le récent rebasage du produit intérieur brut (PIB) par Statistics Mauritius, Raphaele Auberty rappelle que ce type de révision statistique est courant. Moody's examine néanmoins les facteurs qui l'expliquent et ses conséquences sur les indicateurs de soutenabilité de la dette. Une révision à la hausse du PIB peut mécaniquement améliorer les ratios de dette et de déficit rapportés à la richesse nationale. Mais elle peut aussi modifier le rapport entre les recettes publiques et le PIB, un indicateur tout aussi important dans l'analyse de la capacité de remboursement de l'État.

La méthodologie de Moody's tient ainsi compte non seulement de la dette et des intérêts rapportés au PIB, mais également de leur poids par rapport aux recettes publiques. D'où cette mise en garde de l'analyste : «We have not upgraded ratings only based on the GDP rebasing exercise.»

Pour Maurice, le défi dépasse donc les ajustements statistiques. La crédibilité de la trajectoire budgétaire, la maîtrise de la dette et la capacité politique à maintenir les réformes dans la durée resteront les véritables tests auxquels le pays devra satisfaire avant d'espérer un changement de perspective auprès de Moody's.